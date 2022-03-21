Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Mart 2022

Yeni bir haftaya başlarken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy CNN’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakerelere hazır olduğunu yinelerken bu açıklamaya ilaveten Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da “Tüm bu temaslarda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz” şeklindeki ifadesi olumlu beklentileri de beraberinde getirdi. Tüm bunlara rağmen Rusya’nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ültimatom vermesi ise savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceği yönünde soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz haftanın son gününe baktığımızda Türk Lirasının sabit politika faizi kararı ardından yatay seyrini sürdürdüğünü gördük. Günü 14.70 seviyesinden açan USDTRY hafta sonuna 14.81 seviyesinde giriş yaptı. BIST100 ise %0.5 değer kazanarak 2,144 puana ulaşarak tarihinin en yüksek haftalık kapanışını yapmış oldu. Bugün Türkiye’den gelecek önemli bir veri açıklaması bulunmazken, USDTRY’nin güne 14.81, EURTRY’nin 16.3480 ve GBPTRY’nin ise 14.49 seviyelerinden başladığını görüyoruz.

Yurtdışındaki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna gerginliğinin odak noktada olduğu son günlerde, Çin’in Rusya’ya ekipman desteği vermesi ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından olumsuz yönde karşılanmıştı. Bu konuları görüşmek üzere Cuma günü bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve ABD ile müttefiklerinin konu hakkındaki duruşu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Biden’ın bu davada Rusya’ya ekipman vermesi durumunda Çin’in bazı sonuçlara katlanması gerek olduğu yönünde bilgilendirme yaptığı belirtildi. Bu açıklamanın piyasalarda yaratacağı etki takip edilirken, bu hafta ise ABD Başkanı Joe Biden’ın, Avrupa müttefikleriyle yeni bulunan uyumu güçlendirme amacıyla Çarşamba günü bir NATO toplantısına ve yine hafta ortasında Brüksel’de katılacağı AB zirvesi yakından takip edilecek. ABD piyasalarına baktığımızda ise Fed’in 2018’den sonra ilk faiz artşını gerçekleştirdiği geçen hafta ardından Wall Street’in üç ana endeksinin Kasım 2020’den bu yana en büyük haftalık yüzdelik artışını kaydettiğini izledik. Buna göre Dow Jones %5.5, S&P 500 %6.2 ve Nasdaq borsası %8.2 oranında yükseliş kaydetti. Yatırımcıların odağında FED’in hem tedarik zincirindeki sıkıntılar, hem Rusya –Ukrayna savaşı kaynaklı emtia fiyatlarındaki artış kaynaklı şahlanan enflasyonla mücadele ederken ekonomiyi resesyona sokmadan düzlüğe çıkaracağını takip edecek.

Bu haftanın gündemine baktığımızda ise;

Perşembe günü açıklanacak Avrupa ve İngiletere Mart ayı Flash PMI göstergeleri oldukça büyük önem arz etmekte. Özellikle savaşın etkisiyle geçen hafta Almanya’da açıklanan ZEW endeksinin rekor düşüş kaydetmesi Euro bölgesinin en büyük ekonomisinin resesyona girme olasılığını ortaya koyarken, açıklanacak PMI verileri de bu ihtimalin derecesini ölçer nitelikte olacak. Cuma günü ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Alman iş duyarlılığının Ifo endeksi önemli veriler arasında yer alıyor. Ayrıca Jerome Powell’ın hem Pazartesi hem de Çarşamba günü yapması beklenen konuşma takibimizde olacak.

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21/03/2022 09:43