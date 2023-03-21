Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Mart 2023

Oldukça kritik bir haftayı geride bırakırken, haftanın ilk saatlerinde Credit Suisse’in UBS tarafından satın alım haberleriyle olumlu yönde evrileceğini düşündüğümüz piyasalar pek de beklenilen şekilde yanıt vermedi. UBS’in attığı büyük adıma ilaveten ortamı rahatlatmak için FED ve 5 büyük MB’den (ECB, BoE, BoJ, SNB, Kanada) bankacılık krizinin yol açtığı dolar likiditesi sorununa karşı swap hatlarının etkinliğini artırmak adına 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı yönünde yapılan açıklamalar, ilk etapta olumlu karşılansa da gün içinde Credit Suiesse’in sahip olduğu yaklaşık 16 milyar frank değerindeki sermaye benzeri borçlanma aracı olarak bilinen ek tier 1 tahvilin değerinin sıfırlanması, hem Credit Suisse’i satın alan UBS’i zor duruma soktu hem de küresel piyasalarda bulunan AT1 tahvillerinin değer kaybetmesine yol açarak Avrupa bankacılık endeksinde yoğun staışlara sebep oldu. Bu kritik gelişme sonrası Moody’s UBS’in görünümünü negatife çekti.

Risk iştahının bozulması ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinden kaçış, altın ve bitcoin’de yükseliş tetiklenmeye devam etti. Son bir haftaya baktığımızda Amerika’da başlayan bu bankacılık sorunu Dolar endeksinin bir haftada %0.4 değer kaybetmesine yol açarken, altının %5 oranında değerlenmesi ile sonuçlandı.

Gelişmelerin Türk Lirası için olumsuz etkisi devam ederken, Dolar TL 1 haftada %0.2 oranında değer kaybı yaşarken GBPTRY ise %1’e yakın bir değer kaybına maruz kaldı. BIST100 de küresel olarak yaşanan negatif eğilimden payını alarak dün günü %3’ün üzerinde değer kaybıyla tamamladı. Küresel çapta yaşanan olumsuzluklara rağmen, Avrupa Yatırım Bankası’nın deprem sonrası yeniden inşa için Türkiye’ye 500 milyon EUR sağlayarak 4 yıldır süren finansman yasağını geçici olarak kaldıracağını açıklaması yüzleri güldürdü. Buna ilaveten, AB komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Türkiye’ye yeniden yapılanma kapsamında 1 milyar EUR’luk destek sağlayacaklarını açıkladı. Öte yandan, karşımıza çıkan bir diğer önemli haber başlığı ise TCMB’nin Türk Lirası’ndaki değer kaybını önlemek adına döviz fazlasına sahip şirketlerin dövizlerini bozarken daha yüksek kur uygulanması yönündeki talebinin bankalara tebliğ edildiği yönündeki açıklama oldu.

Günün ilerleyen saatlerinde AMB başkanı Lagarde’ın son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalar takip edildi. Lagarde, Euro bölgesindeki bankacılık sektörünün dirençli olduğuna vurgu yaparak, son yaşanan olumsuzluklarla birlikte Avrupa bankalarının daha yavaş ekonomik büyüme, daha yüksek fonlama maliyetlerine ve daha düşük borç verme hacimlerine hazırlanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. İsviçreli yetkilileri hızlı aksiyon aldıkları için tebrik ettiğini de sözlerine ekleyen Lagarde, hamlenin finansal stabilite ve piyasanın düzenli işleyişine geri dönmekte oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Gün sonuna doğru gelen destekleyici açıklamalar Avrupa hisse senetlerine destek vererek günü pozitif tarafta tamamlanmasına olanak sağladı.

ABD’de ise Signature Bank’ın New York Community Bankası’nın yan kuruluşu tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığı bildirilirken, ilk iflasını açıklayarak bu krizi tetikleyen Silicon Valley Private Bank’ın satışı henüz tamamlanmamış durumda. Satış için teklifleri kabul tarihinin 22 Mart’tan 24 Mart’a ötelendiği açıklandı.

Türkiye’de yapılacak Hazine tahvil ihalelerinin yanı sıra, Almanya ve Avrupa bölgesi’nde açıklanacak ZEW endekleri ve ABD’de açıklanacak konut satışları verileri takibimizde olacak.

USDTRY 19,02, EURTRY 20,36 ve GBPTRY 23,306 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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21/03/2023 08:44