Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Mayıs 2021

Dolar/TL tarafına bakıldığında piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu günde kur yukarı yönlü hareketlenmeler ile 8,43 seviyesini test etmişti. Gerek Orta Doğu'daki sıcak çatışma gerekse dış politikalardaki gerginlikler kurun yukarı gitmesindeki ana etkenler olarak ön plana çıkıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise FED tutanakları sonrası %1.70 seviyelerini gördükten sonra yeniden %1.63 seviyelerine doğru düşüşe yönelirken Dolar endeksinin de tekrar 90.0 seviyesi altına geçtiği gözlendi.

Düne ise 8,40 seviyesine yakın başlayan Dolar/TL kuru 8,36 seviyesine kadar geri çekilse de dış politikalar ve özellikle ABD ekonomisindeki gelişmeler önemli olmaya devam edecek.

ABD tarafında ise dün öğle saatlerinde dikkatler; Ekonomik takvimde açıklanan önemli verilere çevrildi. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, önceki aya göre 34 Bin azalışla 444 bin olarak açıklanırken 452 Binlik beklentilerin de altında geldi ve Pandemi dönemindeki en düşük rakama ulaştı.

Öte yandan açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Lane, enflasyon oranındaki artışın geçen yıldan kalan şoklardan kaynaklandığını belirtirken kalıcı enflasyonist ortamı görmediğini yineledi. Euro bölgesi Nisan Ayı TÜFE endeksi ise beklentilere paralel aylık yüzde 0,6 yıllık ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

Bugün ise veri açısından oldukça yoğun geçecek. Türkiye tarafında Tüketici Güveni rakamının açıklanacağı günde Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den PMI rakamları takibimizde olacak.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 8,3869 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,3700 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,2332 GBPTL kuru ise 11,8762 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,3869 EUR/TL 10,274 GBP/TL kuru ise 11,9150 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



21/05/2021 10:39