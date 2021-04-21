Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Nisan 2021

Dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan gevşemeye rağmen, Türk lirasında zayıf görünüm devam ediyor. Merkez Bankası’nın Faiz’in sabit bırakmasının ardından karar metnindeki 'faiz indirim mesajı' ile yönünü yukarı çeviren dolar/TL’de aşağı yönlü denemeler sınırlı kalmaya devam etmekte.

Ayrıca Uluslararası Finans Enstitüsü Başkan'ının yaptığı değerlendirmede; uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yükselişinin devam edeceğini ve bununda TL üzerinde değer kaybı baskısının yüksek olabileceğini ifade etti. Uluslararası finans kuruluşu UBS ise; Dolar/TL için tahmininde revizyonda bulundu. Değerlendirmede, cari açık ve pandemiden kaynaklı kötüleşen koşullardan dolayı sene sonu tahminini 8,60'tan 9,00 seviyesine yükseltti.

Altın tarafında ise dün yükseliş devam etti. ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve ekonomik toparlanmaya dair endişelerle Altın; Şubat ayından bu yana neredeyse en yüksek seviyede bulunuyor. Yüzde 1,8 yükseliş kaydeden gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 465 TL ile 2021 yılının zirvesini gördü.

Yurt dışı tarafta ise Haftanın üçüncü işlem gününe girdiğimizde piyasalar yönünü yavaş yavaş Avrupa Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına çeviriyor. Bankanın Nisan ayı toplantısında faiz oranında bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Fakat karar metninde ve basın toplantısında varlık alım programı ile ilgili açıklamalar yakından takip edilecek ve bu açıklamalar Euro varlıklarında volatilitenin artmasına neden olacaktır. Karar yarın 14:45’te açıklanacak ve ardından 15:30’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bir basın toplantısı takibimizde olacak.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,0986 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,1052 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,7530 GBPTL kuru ise 11,2954 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,1211 EUR/TL 9,7751 GBP/TL kuru ise 11,3177 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



21/04/2021 09:49