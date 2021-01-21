Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Ocak 2021

Piyasalarda yaşanan gelişmelere baktığımızda Amerika tarafında Joe Biden resmi olarak görevine dün itibari ile başladı. ABD Başkanı Biden göreve başlar başlamaz 17 kararnameye imza attı ve Trump dönemindeki politikaları geri çevirmeye yönelik ilk adımları gerçekleştirdi. Biden'ın göreve başlama sürecinde yumuşak bir geçişin gerçekleşmesi ise piyasalarda olumlu karşılandı.

Dün ayrıca günün ilk yarısında Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi’nden ekonomik veriler gündemdeydi. Salgından en çok etkilenen ülkelerden olan Birleşik Krallık’ta TÜFE, Kasım ayında %0,1 düşmesinin ardından Aralık ayında %0,3 artarak yıllık bazda %0,6 oldu. Pandemi öncesi %1,5 seviyelerinde olan TÜFE, 2020’de son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Perakende Fiyat Endeksi ise Aralık ayında %0,6 artarak Eylül 2019 sonrası en iyi aylık artışı gösterdi.

Almanya tarafında ise ÜFE %0,8 artışla sene başından sonraki en iyi aylık artışı gösterdi. Ocak ayı sonuna kadar uzatılan karantinanın en az Mart ayı sonuna kadar devam etmesi gerektiğini belirten Merkel, vaka artışına göre yeni tedbirler de alınabileceğinin altını çizmişti. Euro Bölgesi’nde ise son saatte gelen TÜFE rakamı, Aralık'ta %0,3 arttı, ancak yıllık bazda negatif kaldı

Bu günün en önemli konu başlığını ise Türkiye saati ile 14.00'da sonuçlanacak olan PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı oluşturuyor. Beklentiler ise bu toplantıda kurulun artış yapmayarak pas geçmesi yönünde. Kimi kesimler ise azda olsa bir faiz artışının olabileceğini bekliyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Aralık ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında ortalama piyasa beklentisini de aşarak politika faizini 200 baz puanlık artırımla %17 seviyesine taşımıştı. Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ise yüksek faizlere yönelik eleştirilerine son günlerde de devam etti. Bu sebeple gün içerisinde bankanın kararı ile birlikte TL varlıklarında hareketlilik oldukça artabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4430 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4159 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,9838 GBPTL kuru ise 10,1355 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4083 EUR/TL kuru 8,9908 GBP/TL kuru ise 10,1549 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



21/01/2021 10:03