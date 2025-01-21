Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Ocak 2025

Dün Türkkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafında Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerini açıkladı. UYP verilerine göre; Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1.1 düzeyinde azalışla 363.0 milyar dolar oldu. ükümlülükler ise yüzde 0.5 oranında artışla 659 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası finans kuruluşlarından Morgan Stanley, bu ay sonunda TCMB’nin faiz oranlarını 250 baz puan indirebileceğini ifade etti. Bankanın, kademeli bir politika izleyerek ekonomik verilere göre hareket edeceği belirtildi.

Borsa İstanbul’da, BIST-100 endeksi, seans sırasında 9,923 seviyelerine kadar geriledikten sonra, Donald Trump’ın yeni ticaret tarifesi açıklamayacağına dair haberin etkisiyle yüzde 0.51 artışla 10.029 seviyesinden günü tamamladı.

İngiltere’de ise son aylarda yapılan vergi artışlarının, yılın son çeyreğinde büyüme üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu görülüyor. Küresel belirsizliklerin etkisiyle tahvil piyasasında önemli yükselişler yaşandı. İngiltere hükümetinin, vergi indirimleri ve kamu harcamalarında kısıtlamalar gibi seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

ABD’de ise uzun süredir beklenen Trump’ın yemin töreni gerçekleşti. Trump, başkanlık konuşmasında Amerika için “altın bir çağın” başlangıcını vaat etti. Konuşmasında öncelikli hedefinin göçmenlik konusuna yönelik olacağını söyledi. Ayrıca, sınır güvenliği konusunda adımlar atacağına dikkat çekti. Trump konuşmasında, yeni gümrük vergileri getirmekten ziyade, Kanada ve Meksika ile olan ticaret ilişkilerinin gözden geçirerek yeni gümrük tarifeleri vereceğini açıkladı. Bu tarifelerin şubatın başında yürülüğe gireceği ihtimaller arasında. Trump’ın göreve gelmesinden önce, hangi vergilerin hemen uygulamaya konulacağı konusunda yoğun bir küresel tartışma yaşanıyordu. Ancak gümrük vergilerinin ileri bir tarihe bırakılacağı haberleri, küresel hisse senetlerinde rahatlama yaratırken, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açtı.

Petrol piyasasında Ham petrol fiyat 76, Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,726 dolar düzeyinde seyrediyor. Petrol tarafında ise Trump dün en büyük enerji rezervlerine sahip olduğunu belirtti ve üretim için en büyük çabayı vereceği belirtti. Bu konuşmasının etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Altında ise Trump’ın öngörülemez ve küresel alandaki belirsizlikler sebebiyle artışını devam ettiriyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 101 bin dolar civarında işlem görmekte.

Paritelerde USD/TRY 35.60, EUR TRY 37, GBP/TRY 43.72 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere’nin İşsizlik Oranı ve Euro Bölgesi ile Almanya’nın ZEW Ekonomik hissiyatı verilerini ve Davos’ta gerçekleşmekte olan Dünya Ekonomik Forumu takip edilebilir.