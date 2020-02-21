Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Şubat 2020

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda TCMB, çarşamba gerçekleşen PPK toplantısında bir haftalık repo faizini 50 baz puan indirmişti. Ocak toplantısında 75 baz puan faiz indiren merkez, karar metninde politika faizinde ölçülü indirime gidileceğini belirtmişti. Merkezin faiz indirimleri ile mevduat ve reel faiz getirilerinde de ciddi düşüşler yaşanmakta. Ayrıca faizin enflasyonun altında kalması da negatif faiz beraberinde getirirken yaşanan Bu gelişmeler ise TL’ye olan talebin düşmesine neden olmakta.

Öte yandan yurt içinde İdlib konusunda tansiyonun yüksek olması da TL üzerinde jeopolitik baskıya neden olmaya devam etmekte. Rejim güçlerinin saldırılarının ardından gerilimin iyice artması ve yaşanan bu saldırılar Türkiye için büyük risk oluşturmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin planını yaptığını ve aniden harekata başlanabileceğini belirtti.

Yaşanan bu son Son gelişmeler TL üzerinde baskıya neden olurken küresel piyasalarda ise dolar son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Dolar Endeksi ’deki yükseliş ve artan dolar talebi ile gelişen ülke paraları değer kaybederken Türk lirasi ‘da belirttiğimiz bu gelişmeler nedeniyle daha kırılgan ve negatif ayrışmaya devam etmekte.

Yurt dışı tarafta açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise ; Almanya Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda ise yüzde 0.8 seviyesinde beklentilerin üzerinde açıklanırken, İngiltere cephesinde ise; Perakende Satışlar yıllık bazda yüzde 0.8, Çerkirdek Perakende Satışlar yıllık bazda yüzde 1.2 ile pozitif görünümü korudu.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 6,0890 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,1035 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5841 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8619 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,1098 , EUR/TL kuru 6,5946 , GBP/TL kuru ise 7,8779 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise bugün Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Bileşik , İmalat ve Hizmet PMI verileri, Euro Bölgesi’nden Tüketici Fiyat Endeksi ve Amerika’dan Mevcut ev satışları verileri takibimizde olacak. Öte yandan Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin notuna ilişkin güncelleme kararının da bu gece açıklanması bekleniyor.

21/02/2020 11:24