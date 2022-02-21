Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Şubat 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. Burada ekonomi, savunma, altyapı dahil çeşitli alanlarda 7 anlaşma imzalandığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %2,8 oranında azaldı. Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 71,2 oldu. Endeksin 100’ün altında kalması tüketici güveninde kötümser havaya işaret ediyor. Enflasyondaki yükseliş ve alım gücündeki düşüşün endeksin gerilemesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cakarta'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılarak vergi ve kalkınma konularında açıklamalarda bulundu.

Amerikan Yatırım Bankası JP Morgan, Fed’in enflasyonu düşürmek amacıyla art arda dokuz toplantı boyunca faiz oranlarını 25 baz puan artırmasının muhtemel olduğunu söyledi. Fed’in sıradaki toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu tarihte genel piyasa beklentisi 25 baz puan faiz artışı yapılacağı yönünde.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenlenmesinde prensipte anlaştı. İlgili gelişme Rusya-Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm getirilebileceği beklentisiyle piyasalara pozitif yansıdı.

Tatil nedeniyle bugün ABD piyasaları kapalı olacak. Yatay seyrini sürdüren USDTRY 13,610 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,475 ve GBPTRY 18,550 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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21/02/2022 10:16