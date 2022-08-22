Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Ağustos 2022

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB brüt rezervlerinde 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini söyledi. Ayrıca Bakan Nebati, Borsa İstanbul’a 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişinin gerçekleştiğini açıkladı.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo’nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı açıklandı. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Türkiye üzerinden yaptırımları delme girişimleri konusunda kaygıların da bu görüşmede Türkiye’ye aktarıldığı belirtildi.



Almanya’da üretici enflasyonu başta enerji fiyatlarının etkisiyle aylık ve yıllık bazda rekor yükseliş kaydetti. Almanya Federal İstatistik Kurumu verilerine göre ÜFE, aylık bazda %5,3 ve yıllık bazda %37,2 artış gösterdi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, enerji krizinin tırmanması halinde Almanya’nın resesyonla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Nagel, yüksek enflasyon göz önüne alındığında, bunu daha fazla faiz artırımının takip etmesi gerektiğini belirtti.

Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Toplantının ana gündeminde ekonomik gelişmelerin yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri görüşme değerlendirilecek.

USDTRY 18,101, EURTRY 18,166 ve GBPTRY 21,413 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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22/08/2022 10:46