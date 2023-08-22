Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Ağustos 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 31 Temmuz itibariyle merkezi yönetim borç stoku 5.823 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 1.917,4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 3.905,5 milyar TL tutarındaki kısmının ise döviz cinsi borçlardan oluştuğu belirtildi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. “Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu artık her geçen gün daha iyi görülmektedir.” İfadelerini kullanan Erdoğan, “Yatırım, istihdam ve üretimi gözeten, ihracatçının finansmana erişimine öncelik veren bu sürecin sonunda enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız.” Açıklamasını yaptı.



Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ve 20 kurumun katıldığı ankete göre, Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB toplantısından, 250 baz puan faiz artışı ile politika faizinin %20’ye getirileceği beklentisi çıktı. Maksimum beklenti %20 olurken, minimum beklenti %16 oldu. 18 kurumun 2023 yıl sonu medyan beklentisi %25 seviyesinde olurken, 2023 yıl sonu için en yüksek beklenti %30, en düşük beklenti ise %20 seviyesinde gerçekleşti. TCMB Temmuz toplantısında 250 baz puan artış ile politika faizini %17,50 seviyesine çıkarmıştı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi Temmuz ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verilerini yayımladı. ÜFE aylık bazda %1,1 gerilerken, yıllık bazda %6 gerileme kaydetti. Böylece Almanya’da ÜFE, Kasım 2020’den sonra ilk kez yıllık bazda gerileme kaydetmiş oldu. Bir yıl önce Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle birlikte sert yükseliş gösteren ÜFE’de, baz etkisiyle birlikte bu gerilemenin görüldüğü bildirildi. Enerji fiyatları bir yıl öncesine göre %19,3 geriledi.



Almanya Merkez Bankası yayımladığı aylık ekonomi raporunda, enflasyonun zirve yapmış olabileceğini ancak fiyat baskılarının çok yavaş hafiflediğini ve tüketici fiyatlarındaki artışın, %2’nin üzerinde beklenenden daha uzun süre kalması riskinin arttığını bildirdi. Özellikle devam eden yüksek ücret baskılarının, enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırabileceği belirtildi. Almanya’da tüketici enflasyonu Temmuz ayı nihai verilerine göre yıllık bazda %6,2 seviyesinde bulunuyor.



USDTRY 27,200, EURTRY 29,705 ve GBPTRY 34,744 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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