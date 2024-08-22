Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Ağustos 2024

Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Türkiye piyasalarındaki negative hava kendini göstermeye devam ediyor. Satış baskısının devam ettiği BIST100 günlükte %0,78 düşüş kaydederken USDTRY günü yatay pozitif tamamladı. Para politikası bakımından atılan adımlarla yabancı yatırımcıların güvenini tazelemeye çalışan Türkiye ilk başlarda olumlu geri dönütler alsa da hem jeopolitik risklerin artması hem de carry trade işlemlerden dünya genelinde çekilme eğilimi gözlemlenmesi sebebiyle hem hisse piyasasından hem de Tür Lirası açısından beklenen ilgiyi göremiyor.

Ne var ki bu durum uluslararası kuruluşların da gözünden kaçmadı. Dün haber akışına yansıyan bir haberde Goldman Sachs dahil birkaç uluslararası kurumun Türkiye’de dolara artan yerel ilgiyi fark edip ileriye dönük projeksiyonlarını bu bilgi dahilinde revize ettiği belirtildi. Bloomberg'in haberine göre, Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, dolarizasyonun başlamasının “bozulan beklentilerin göstergesi” olduğunu ve önceleri ilk faiz indiriminin Eylül ayında gerçekleşmesini öngören Goldman Sachs’ın, bu durumun faiz indirim döngüsünde gecikmeye yol açabileceğini açıkladılar. Buna ilave olarak yerellerin DTH rakamlarında gözlemlenen artışın önemli bir trend değişikliği olabileceğini vurgulayan Barclays ekonomisti Ercan Ergüzel Mart ayından bu yana yerel para birimi varlıklarına ve yetkililerin Türk lirasını nispeten istikrarlı tutma becerisine olan güven arttıkça döviz mevduatların yaklaşık 24 milyar dolar düşüş kaydetmesine rağmen son haftalarda bu durumda ciddi değişikliklerin yaşandığını belirtti.

Son olarak Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, TCMB'nin son faiz kararı ile yayımladığı açıklamanın yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediği değerlendirmesini yaptı. TCMB’nin son faiz kararı beklentilere paralel olurken, şahin mesajlar yabancı yatırımcıların değerlendirmelerinde de öne çıkan tema oldu. Hande Küçük Salı günü yayımlanan raporda, politika yapıcıların faizi değiştirmeden ve ek araçlar konusunda yeni bir sinyal verilmeden 'şahin bir sürpriz' yapmayı başardıklarını söyledi. Küçük, TCMB’nin sözlü yönlendirmesinin, aylık enflasyon eğiliminin %1,5’e sürdürülebilir bir şekilde düşmesi ve enflasyon beklentileri ile tahmin aralığı arasındaki farkın daralması öncesinde faiz indirimi adımlarına başlanmasının pek olası olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ve “bunun yakın vadede faiz indirimi adımlarına pek fazla alan bırakmadığını” söyledi.

Son olarak Türkiye piyasalarını huzursuz eden bir başka konu ise bazı sosyal medya hesaplarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevinden istifa etmek istediği yönünde paylaşılan yorumlar oldu. Uzun sürmeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya müdahale ederek söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yurt dışı tarafta piyasaları etkileyebilecek bir veri açıklaması bulunmazken açıklanan Fed tutanakları takip edildi. Fed tutanaklarına göre katılımcılardan birkaçı enflasyonda sağlanan ilerleme ve işsizlik oranındaki artışın Temmuz’da 25 baz puan indirim için neden sağladığını veya böyle bir adımı destekleyebileceklerini ifade ettiler. Tutanaklardan faiz indirime yatkın olan ifadeler çıkmasının ardından ABD borsası pozitif bir kapanış gerçekleştirdi.

Dolar endeksinde son günlerde başlayan gerileme dün de devam etti. Güne 101.37 seviyesinden başlayan endeks günü 101.13 seviyesinden tamamladı. G10 ülkeleri para birimleri arasında Dolara karşı en fazla değer kazanan GBP %0,44 ile en çok yükselen para birimi olurken, EUR ise %0,2 civarında artışla günü 11.50 seviyesinden tamamladı. Değerli metallerde yatay bir gün geride kalırken petrolde ise ciddi değer kayıpları gözlemlendi. Brent petrolün değeri günlükte %1.6 oranında gerileyerk 75.96 USD seviyesine ulaştı.

Türkiye’de bugün tüketici güven endeksi verisi ve yabancıların Sermaye piyasası işlem rakamları takip edilecek. Yurt dışı tarafta PMI verileri ve ayrıca ABD’de işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak veriler arasında yer alıyor.