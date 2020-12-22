Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Aralık 2020

İngiltere başta olmak üzere birkaç ülkede görülen mutasyona uğrayan yeni koronavirüs haber akışları ile başlayan piyasalar yeni haftaya endişe ile başladı. İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyona uğrayan Covid-19'un, başka ülkelere de sıçrayıp; uluslararası uçuşlar, taşımacılık ve ülkelerin kendi içlerindeki sıkı karantina tedbirleri üzerinden ekonomik aktiviteyi sekteye uğratmasından kaynaklı olarak risk alma iştahı hızla daralma gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ortaya çıkan yeni durumun aşı gelişmelerini etkilemeyeceğini açıklaması üzerine ise piyasalarda kısmi toparlanma izlendi. BİST100 Endeksi ise virüsün mutasyona uğraması ve vaka sayılarındaki artışın yarattığı endişe ile haftaya %1,03 sert düşüşle başladı.

ABD’de ise uzun zamandır anlaşma sağlanamayan teşvik paketinde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar 900 milyar dolarda anlaşmaya vardı. Pakette işsizlik yardımı, küçük işletmelere destek ve kiralar yer alıyor.

Teşvik paketinde anlaşmaya varılmasıyla yükselişe geçen altın, İngiltere’nin virüsün mutasyona uğradığını ve yayılma hızının arttığını açıklaması yükselişine başlayıp 1,905$ seviyesi ile 9 Kasım sonrası en yüksek seviyeye çıksada öğleden sonra doların güçlenmesiyle birlikte başlangıca göre yüzde 0,60 kayba kadar geriledi.

Dün Türkiye tarafında ise Tüketici Güveni verisi izlendi. Gelen veriye göre Aralık ayında Türkiye'de Tüketici güveni sabit kaldı ve 80.1 değerini aldı. Bu haftanın en önemli gündem maddesi ise Perşembe günü açıklanacak TCMB Faiz kararı olacak. Piyasa beklentisi ise PPK toplantısında merkezin 100-200 bp aralığında faiz artırması ve şahin tondaki açıklamalarını sürdürmesi yönünde. Bugüne baktığımızda da İngiltere ve Amerika’dan gelecek olan büyüme verileri önemli olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,6909 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,6491 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,3633 GBPTL kuru ise 10,2980 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru7,6641 EUR/TL kuru 9,3710 GBP/TL kuru ise 10,2750 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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22/12/2020 09:27