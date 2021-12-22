Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Aralık 2021

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu kur korumalı TL mevduat hesap ayrıntıları belli oldu. 3-6-9-12 aylık açılabilecek hesaplar, vade sonunda minimum TCMB politika faiziyle mevduat getirisi alacak. Merkez bankasının hergün saat 11:00’de yayınlayacağı USD alış kuruna göre, hesabın açıldığı tarihdeki kur vade sonunda daha yüksekse, bu kur farkı hesaba stopajsız olarak TL getiri sağlayacak. Vadeden önce hesaptan para çekilirse hesap vadesiz hesaba dönüşecek. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Kur korumalı mevduat hesapları şimdilik Türkiyeyi kapsasa da, KKTC Bankalar Birliği’nin, uygulamanın KKTC’de de başlaması için, Türkiye’deki yetkililerden talepte bulunduğu açıklandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk Lirası’na teşvik paketi hakkında dün yaptığı konuşmada, “Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız ve cari açığı çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Geçen aya göre %3,1 düşen endeks 68,9 oldu. İlgili endeks tüketicilerin ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmelerini ve gelecek dönem beklentilerini ölçmekte.



Bugün Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Türk Lirasını özendirme paketinin etkilerinin takip edilmeye devam edeceği günde, ABD GSYİH ve İngiltere GSYİH verileri izlenecek.

Türk Lirasını özendirme paketinin ardından kurlardaki dalgalanma sürüyor. USDTRY’nin 12-13 seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz. Piyasada USDTRY anlık olarak 12,550 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 14,250 ve GBPTRY 16,760 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2021 09:13