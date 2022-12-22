Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Aralık 2022

TCMB bugün yılın son faiz kararı toplantısını yapacak. Kasım ayı toplantısında 150 baz puan indirime gidilerek politika faizi %9 ile tek haneye indirilmişti. Karar sonrası faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti. Bugünkü toplantıda bir değişiklik beklenmiyor.



Dün Türkiye’de 3. toplantısını gerçekleştiren ancak bir uzlaşmaya varamayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin akşam saatlerinde bir araya geldi. Asgari ücretin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



ABD’de ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen tüketici güveni, Aralık ayında 101,0 beklentisine karşın 108,3 oldu ve Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya’da da tüketici güveni toparlanmayı sürdürdü ve gelecek aya yönelik tüketici güven endeksi eksi 37,8 oldu. Endeks eksi seviyelerde kalmaya devam etse de, Ekim ayındaki eksi 42,8 ile tarihi dip seviylerden toparlanmaya başlamıştı. Almanya tüketici güveni, 2020 Mayıs ayından itibaren ağırlıklı olarak eksi seviyelerde gelmeye devam etti. Pandemi, Ukranya savaşı ve enflasyon, tüketicileri tasarrufa yönlendirirken, özel tüketim geriliyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geçtiğimiz gün Washington’da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. 45 milyar dolarlık yeni bir yardımı imzalamak üzere olduğunu söleyen Biden, imzaladığı yeni bir kanun ile de, ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna ile daha yakın çalışmasının önünün açıldığını belirtti. Zelenski ise ABD başkanı Biden’a teşekkür etti ve son açıklanan yardım paketinin en önemli içeriği olan Patriot hava savunma sistemlerinin kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Zelenski, Ukrayna’nın asla teslim olmayacağını da belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin Savunma Bakanlığı toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, NATO’nun neredeyse tüm imkanlarını Rusya’ya karşı kullandığını söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna 2023'te de devam edeceğini söyledi.

Bugün İngiltere ve ABD 3. Çeyrek büyüme verileri takip edilecek. Ayrıca ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. TCMB yılın son faiz kararını verecek.



USDTRY 18,665, EURTRY 19,874 ve GBPTRY 22,677 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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22/12/2022 09:13