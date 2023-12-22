Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Aralık 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini 250 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi %42,50 seviyesine yükselmiş oldu. Karar metninde, kurulun, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını değerlendirdiğine yer verilirken, kurul dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca metinde, kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir ifadelerine yer verilirken, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği vurgulandı.



Geçtiğimiz hafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki artış ve rekor serisi sürdü. TCMB verilerine göre, 15 Aralık haftasında toplam rezervler 141,4 milyar dolardan 142,5 milyar dolara yükseldi. Net rezervlerde 38,2 milyar dolardan 37,2 milyar dolara sınırlı bir gerileme görülürken, swap hariç net rezervler eksi 42,1 milyar dolardan eksi 39,2 milyar dolara yükseldi.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel makroekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlayacağını öngördü. ABD’de para politikasının reel ekonomiye daha fazla etki etmesi, Çin’de emlak krizinin tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturması ve Avrupa’da ekonomik büyümenin sadece marjinal düzeyde iyileşmesi, gelecek yıl ekonomik büyümeyi baskılayacak temel unsurlar olarak sıralandı. Raporda, ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın bir sonraki hamlelerinin faiz indirimi olmasının beklendiği belirtilirken, gevşemenin piyasaların şu anda beklediğinden daha yavaş ve yüzeysel olacağı tahmin edildi. Ayrıca, politika faiz oranlarının her üç ekonomide de 2024’ün sonuna kadar 75’er baz puan düşeceği öngörüsünde bulunuldu.



ABD tarafında açıklanan son 3. çeyrek büyüme rakamları öncü verinin altında kaldı. Geçtiğimiz ay 3. çeyrekte yıllık %5,2 büyüme gösterdiği tahmin edilen ABD ekonomisi, güncel verilere göre 3. çeyrekte yıllık %4,9 büyüme kaydetti. Güncellemenin özellikle tüketici harcamalarında aşağı yönlü revizyonu yansıttığı belirtildi. Üçüncü çeyrekteki büyümeye etki eden faktörler arasında tüketici harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları, konut sabit yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar bulunuyor. İhracatın da bu dönemde arttığı açıklandı.



ABD Merkez Bankası Philadelphia Şubesi Aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini yayımladı. Kasım ayında eksi 5,9 seviyesinde bulunan endeks, Aralık ayında eksi 10,5’e geriledi. Veriler, 19 ayın 17’sinde negatif bölgede kaldı. Aralık ayı İmalat İş Dünyası Genel Görünüm Anketi’ne yanıt veren firmalara göre, bölgedeki imalat faaliyeti genel olarak düşmeye devam etti. Anketin genel aktivite ve sevkiyatlara ilişkin göstergeleri negatif kaldı. Sevkiyat endeksi 7 puan artarak eksi 10,8 oldu, ancak negatif seyrini sürdürdü. Ayrıca yeni sipariş endeksi keskin bir düşüş göstererek negatife döndü (1,3’ten eksi 25,6’ya). İstihdam endeksi de negatif bölgeye düştü (3 puan gerilemeyle eksi 1,7) ancak genel olarak istihdamın çoğunlukla istikrarlı düzeylerde olduğunu göstermeye devam etti. Geleceğe yönelik faaliyet göstergelerinin çoğu yükselerek önümüzdeki altı ay boyunca genel büyümeye ilişkin daha olumlu beklentilere işaret ettiği belirtildi. Gelecekteki genel faaliyetlere ilişkin endeks Kasım’daki eksi 2,1 seviyesinden Aralık ayında 12,1'e yükselerek Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi. Firmaların yaklaşık %39’u önümüzdeki altı ayda faaliyetlerde artış bekliyor.



Bugün İngiltere GSYİH, perakende satışlar, ABD dayanıklı mal siparişleri, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler, Michigan tüketici güveni verileri takip edilecek. Noel tatili nedeniyle bugün İngiltere’de piyasalar erken kapanış yapacak.



USDTRY 29,179, EURTRY 32,092 ve GBPTRY 37,025 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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