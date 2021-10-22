Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Ekim 2021

TCMB piyasa beklentilerini yine ters köşe yaptı. 50-100 baz puan faiz indirimi bekleyen piyasalar, dün 200 baz puan faiz indirimiyle karşılaştı. TL %2 üzerinde değer kayıpları yaşadı ve kurlarda yeni rekor seviyeler görülmüş oldu. %18 olan politika faizinin %16’ya çekildiği toplantı sonrası; “Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir.” Açıklaması yapıldı. Buradan yola çıkarak faiz indirimlerinde yavaşlama bekleyebiliriz.

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için ‘Gri Liste’ye alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada; “Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen Türkiye’nin gri listeye alınmasının hak edilemez bir sonuç ortaya çıkardığını” belirtti. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu FATF’nin 39 üyesi bulunuyor. FATF’in kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. Ayrıca tanımda, listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhütünde bulunduğu belirtiliyor.

ABD'de pandemi döneminde rekor seviyelere çıkan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Ekim ayının ikinci haftasında 290 bin kişiye gerileyerek son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.

China Evergrande Group, bu hafta sonu süresi dolacak tahvil kupon ödemesini gerçekleştirerek temerrüdün eşiğinden döndü. Asya piyasaları olumlu haberin ardından haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Dün faiz kararı öncesi hafif aşağı yönlü hareket eden kur, beklenenin üzerinde faiz indirimi sonrası sert yükseldi. USDTRY’ye baktığımız zaman, dün güne 9,219 ile başladığını, günü 9,517’den kapattığını görüyoruz. Bugün piyasada USDTRY 9,510 civarında fiyatlanıyor. EURTRY anlık piyasa fiyatı 11,055 ve GBPTRY ise 13,125 ile yeni rekor bölgelerinde fiyatlanıyor.

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22/10/2021 08:45