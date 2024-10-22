Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Ekim 2024

BİST-100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe; 4 puan civarında yatay pozitif başladı. endeks, dün gün içerisinde 8.642,18 puan ile son 38 haftanın en düşük seviyesini test etti. Seansın sonunu da; yüzde 1,58 oranında düşüşle 8.654,39 puan seviyesinden noktaladı.

TÜİK, dün Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (TarımGFE) verilerini açıkladı. Endeks, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,39 oranında artış gösterirken; bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 33,25 oldu. TÜİK tarafından açıklanan bir diğer veri seti ise; Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(YD-ÜFE) oranlarıydı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,25, yıllık bazda ise yüzde 32,35 oranlarında artış gösterdi.

Bank of America, Türk bankalarına ilişkin yayımladığı raporda; Bankaların uzun süredir net gelir sorunu yaşadığı ve bu sorunun çözüm yolunun faiz indirimlerinden geçtiği vurgulandı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında planlanan bir görüşme olduğunu ifade ederek, “Liderlerin, Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezi projesini ele alacaklarını söyledi.

IMF Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık toplantıları başladı. ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ve Orta Doğu ile Avrupa'daki savaşların etkisiyle belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği dönemde düzenlenen toplantılarda, zayıf küresel ekonomik büyüme, yükselen borç seviyeleri, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi konular masaya yatırılacak.

Küresel finansın liderlerini ABD'nin başkenti Washington'da bir araya getirecek toplantılar 26 Ekim'e kadar sürecek.

IMF ve Dünya Bankasının her sene düzenlediği toplantılara, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılacak.

Altın, rekor kırmasının ardından dünkü seansta gördüğü en yüksek seviyeye yakın seyrediyor.

Spot altın haftanın ikinci işlem gününde ons başına 2.735 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.008 TL seviyesinde.

Petrol haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 2 artış göstermesinin ardından gerileme gösterdi.

Brent petrol varil başına 74 doların altına düşerken, ABD ham petrolü 70 dolara yakın seyrediyor.

Dolar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla değer kazandı.

Dolar /TL 34,243, EUR/TL 37,097, STG/TL 44,538