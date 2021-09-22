Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Eylül 2021

Günaydın Creditwest Banktan herkese merhaba,

Türkiye ve yurt dışı piyasalarının odak noktasında olan Fed toplantısı bu akşam saat 21:00’de sonuçlanacak. Fed bu toplantıda güncel makroekonomik tahminlerini de açıklayacak. Enflasyon beklenti tahminlerinin yanı sıra, komite üyelerinin 2023 yılında faiz artırım beklentilerinin değişip değişmediğinin sinyalleri, varlık fiyatlarında yüksek hareketlere sebep olabilir. Bu toplantıda faiz oranlarında bir değişim beklenmiyor.

Türkiye’de Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması ve ters dolarizasyonu desteklemek için 30 Eylül'e kadar uygulamada olan TL mevduata stopaj desteğine yeni bir uzatma gündemde. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj %15'ten %5'e, 1 yıla kadar vadelide %12 olan oran %3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise %10'dan 0'a çekilmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre 10 Eylül itibariyle TL mevduatlar toplam mevduatın %44,8'ini, yabancı para mevduatlar ise %55,2'sini oluşturuyor. Ekim 2020'de başlayan TL mevduata stopaj desteği, son olarak Temmuz 2021'de iki ay daha uzatılmıştı. Bir değişiklik olmazsa destek 30 Eylül'de sona erecek.



Bloomberg HeyçTi'nin gerçekleştirdiği ve 19 kurumun katıldığı ankette beklenti, Türkiye’de Perşembe gün açıklanacak politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Bunun yanında sadece bir kurumun politika faizinde 100 baz puanlık indirim beklediği izlendi. Yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentisi ise %18 ile Ağustos anketiyle aynı seviyede kaldı. Ankete katılan 19 kurumdan 10’u Kasım ayında ilk faiz indirimi kararının geleceğini öngördü.

Japonya Merkez Bankası Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda negatif faiz oranı ve varlık alım seviyelerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bunun yanı sıra Asya tarafında Çin emlak devi Evergrande krizi devam ediyor. Evergrande, borsaya yaptığı açıklamada, 23 Eylül’de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden tahvil sahipleri ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kur tarafına ayrıntılı bir şekilde baktığımızda, USDTRY kuru dün 8,675 ve 8,610 arası dalgalandı. Günü 8,627 ile kapatan USDTRY, bugün piyasada yine 8.627 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,120, GBPTRY kuru ise 11,785 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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22/09/2021 09:56