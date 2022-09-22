Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Eylül 2022

Haftanın en önemli gelişmesi olarak nitelendirilen FED faiz kararı dün TSİ 21:00’de açıklandı. FED beklenenden daha şahin davranmayıp faizi 75 baz puan artırarak, 2008 krizinden önceki en yüksek seviye olan %3-%3,25 seviyesine çıkardı. Karar ardından projeksiyonlara bakıldığında Kasım ayı için de ayni oranda bir artırım beklentisinin devam etmesiyle birlikte hisse senedi piyasaları gün içindeki kazanaçlarını silerken, Dolar endeksi son bir haftadaki değer kazancını %1.6’ya çekerek 111.64 seviyesine kadar yükseldi. Karar ile birlikte yayımlanan projeksiyonlarda faizlerdeki artışın 2023’te de devam edeceği sinyali verilirken medyan beklenti oranının %4.6 olduğu açıklandı.

G10 para birimleri arasından neredeyse tamamına karşı değer kazanan USD en fazla değer kazancını EUR karşısında yaşayarak EURUSD paritesinin 0.9860 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Benzer şekilde GBPSUD paritesinde de %0.8 civarında bir gerileme yaşanarak 1.1299 seviyesine kadar gerileme yaşandığı izlendi. EUR ve GBP para birimlerindeki baskılanma kendini Türk Lirası’na karşı da göstererek kurların bir haftalık değer kaybının, sırasıyla %1 ve %2.25 oranına çıkmasına olanak sağladı. EUR için kötü bir haber de Deutsche Bank ekonomistlerinden geldi. Ekonomistler tarafından yapılan değerlendirmede Rusya’dan Kuzey Akım 1 yoluyla gelen gaz’ın durdurulması ardından resesyonun daha derin olacağı ve 2023 için daralma tahminini %0.3’ten %2.2’ye çektiklerini belirttiler.

FED açıklamalarından gelişmekte olan ülkeler için sıkıntılı günlerin devam edeceği anlaşılmasına ilaveten dün Rusya Devlet Başkan’I Putin’den gelen kısmi seferberlik çağrısı tüm dünya için sıkıntılı günlerin henüz geride kalmadığına işaret etti. Putin yaptığı çağrıda Rusya’nın egemenliğini korumak için yapılması gereken ne var ise yapacağını ifade etti. Bu açıklama ile beraber BIST100 özelinde özellikle ulaştırma sektörü paylarının baskılandığı gözlemlenirken endks’in günü %1’e yakın kayıpla kapadığını gözlemledik. Bunlara ileveten Rusya’dan gelen çağrının etkisiyle brent petrol’deki gerileme de hızlanarak gün içinde %1.7 düşüşle 88.50$ seviyesine kadar geriledi.

Bugün günün en önemli gündem maddeleri arasında İngiltere Merkez Bankası ve TCMB faiz kararları yer almakta. İngiliz sterlini açısından son dönemde yaşadığı değer kaybının ve aşırı yüksek enflasyonun önüne geçilebilmesi için şahin yönde açıklamalara ilave reuters anketine göre 50 baz puanlık bir faiz artışı beklenmekte. Öte yandan, savaşılan konular ayni olsa bile TCMB’nin bugünkü toplantısından faiz indirimi geleceği yönündeki beklentiler ağır basmakta. Bunlara ilaveten ABD’den gelecek olan cari açık rakamı ile işsizlik başvuruları da yakından takip edilecek veriler arasında.

Güne başlarken Türk Lirasına baktığımızda Amerikan Dolarına karşı 18.3460, Avrupa Para Birimine karşı 18.0430 ve İngiliz Sterlinine karşı 20.64 seviyesinden işlem görmekte.

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22/09/2022 08:33