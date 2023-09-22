Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genel beklentilere paralel 500 baz puan faiz artışına giderek politika faizini %30 seviyesine yükseltti. Böylece son dört Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz artışına gidilmiş oldu. Karar metninde, “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.” İfadelerine yer verildi. Enflasyonun Temmuz ve Ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtilen metinde, yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılığın devam ettiği, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulmanın enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.



Geçtiğimiz gün takip edilen bir diğer faiz kararı ise İngiltere Merkez Bankası’ndan geldi. Çarşamba günü İngiltere’de açıklanan ve sürpriz şekilde beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası, bankanın faiz artışlarına ara verebileceği konuşulmaya başlanmıştı. Dün gerçekleşen toplantıda banka bu beklentileri doğruladı ve politika faizini %5,25 ile sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu’nda beş üye faiz oranlarının değiştirilmemesi yönünde oy kullanırken, dört üye ise oyunu 25 baz puan artış yönünde kullandı. Böylece son on dört toplantısında da faiz artışına giden banka, sıkılaşma döngüsünü durdurdu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun son aylarda düştüğünü, ancak rehavete yer olmadığını ve enflasyonun normale döndüğüne emin olana kadar gerekli kararları almaya devam edeceklerini söyledi. Böylece Bailey, enflasyonun seyrine göre ek sıkılaşmaya gidilebileceği sinyallerini vermiş oldu.



Geçtiğimiz hafta Eylül toplantısında faiz artışlarına 25 baz puan ile devam eden ve poltika faizini %4,50 seviyesine çeken Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi’nin kalıcı enflasyonla karşı karşıya olduğunu, bu yüzden faiz oranlarının zirveye ulaşıp ulaşmadığını söylemek için çok erken olduğunu belirtti. Enflasyonun yüksek olduğunu ve %2 hedefine doğru yavaş bir düşüş gösterdiğini söyleyen Nagel, borçlanma maliyetlerinin yeterince uzun bir süre için, yeterince yüksek bir seviyede kalacağını söyledi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayından bu yana düşüş trendinde olan tüketici güveni Eylül ayında bir önceki aya göre %5,1 artış kaydetti ve 71,5 oldu. Ancak endeks 100 değerinin altında kalarak kötümser sınırda seyretmeye devam etti. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 56,2 değerini alarak ile bir önceki aya göre sabit kaldı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 63,7’den 68,9’a yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 63,1’den 68’e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 89’dan 92,7’ye yükseldi.



ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvurularına bakıldığında, iş gücü piyasasının gücünü korumaya devam ettiği net şekilde görülüyor. 225 bin beklentilerinin de altında kalan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 201 bin ile 2023 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dört haftalık ortalama da 217 bin seviyesine geriledi.



Bugün Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de Eylül ayı öncü imalat ve hizmet PMI verileri takip edilecek.



USDTRY 27,135, EURTRY 28,912 ve GBPTRY 33,339 seviyelerinde fiyatlanıyor.