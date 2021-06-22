Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Haziran 2021

Geçtiğimiz hafta Fed’in 2023 yılının sonuna kadar en az iki faiz artışına işaret etmesi ve yapılan açıklamalar ile birlikte varlık alım programının önümüzdeki toplantılarda tartışılabileceğine yönelik beklentiler dolar endeksinde değer kazanımları yaşanmasına neden olmuştu.

Diğer yandan TCMB’de para politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirmiş ve beklentilere parale olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş ve sıkı para duruşu vurgusu yapılmıştı. Dolar/TL kuruda geçtiğimiz haftayı 8.72 seviyelerinde kapatırken yeni haftanın ilk işlem gününde ise St.Louis FED Başkanı James Bullard’ın açıklamaları ile bozulan risk alma iştahı kapsamındaki fiyatlamaların devamıyla kur yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmeye devam etti.

Öte yandan dün Avrupa Merkez Bankası adına konuşan Başkan Lagarde da ise; Artan talep kaynaklı enflasyonun geçici olarak yükselmesinin muhtemel olduğunu, ancak toparlanmada daha güçlü bir artış olabileceğini söyledi. AMB'nin Euro Bölgesi için 2021'de yüzde 4,6, 2022'de ise yüzde 4,7 büyüme tahmininde bulunduğunu ifade eden Lagarde, virüs mutasyonlarının yayılmasının bir risk kaynağı olmaya devam ettiğini aktardı.

Haftanın ikinci işlem gününün ekonomik takviminde ise; Türkiye’den Tüketici Güveni, İngiltere’den Sanayi Sipariş Trendi ve ABD'den Mevcut Ev Satışları verileri takip edilecek. Ayrıca, yine; başta FED Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalar olmak üzere majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar ile birlikte tahvil piyasalarında oluşacak fiyatlamalar da küresel çapta volatil hareketlere neden olabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,7733 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,7846 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,4637 GBPTL kuru ise 12,2316 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,7875 EUR/TL 10,4584 GBP/TL kuru ise 12,2194 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



22/06/2021 09:22