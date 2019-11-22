Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Kasım 2019

Dün öncelikli olarak Ekonomik ve Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün küresel ekonomiye yönelik yayınladığı rapor takip edildi. OECD Türkiye Ekonomisi’nin 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 0.3 sabit bırakırken 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1.6’dan yüzde 3.0’a yükseltti. Enflasyon tarafında ise 2019 yılı TÜFE tahminini yüzde 15.8, 2020 yılı tahminini yüzde 13.2, 2021 yılı tahminini ise yüzde 10 olarak belirledi. Majör ülkelere yönelik büyüme tahminlerine baktığımızda ise ABD 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 2.4’ten yüzde 2.3’e indirilirken Euro Bölgesi 2019 yılı tahmini yüzde 1.1’den yüzde 1.2’ye çıkarıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu

Yurt dışı taraftaki gelişmelere baktığımızda ise ABD’den haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı ve 15 Kasım haftasında işsizlik maaşı başvuruları 227 bin ile aynı kaldı. Önceki haftada 225 bin olan verinin 227 bin olarak güncellenmesi ile son haftada belirgin değişiklik yaşanmadı, ancak beklentinin 219 bin olması nedeniyle ver beklenti altında kaldı.

Ticarert savaşları konusunda ise son olarak iki ülke arasında (ABD-Çin) gerilime neden olabilecek ve görüşmeleri tehlikeye atabilecek bir konu ise; ABD Kongresi'nden geçen ve Hong Kong'daki protestoculara karşı uygulanan sert müdahaleden dolayı Çin yönetimini sorumlu tutan yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalama ihtimaliydi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, düzenlediği basın toplantısında, ticaret müzakereleriyle ilgili spekülasyonları reddederek, Pekin yönetiminin ABD ile ticaret krizini çözmeye çalıştığını söyledi.

Gao, süreçle ilgili henüz paylaşılacak yeni bir gelişme olmadığını, Çin'in müzakereleri sonuca ulaştırmaya yönelik çalışmaları sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

ABD ile meseleleri eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ele alarak hareket edeceklerini vurgulayan Gao, "Görüşmelerimizi ticaret anlaşmasının ilk safhasında sonuçlandırmaya çalışmaktayız. Anlaşma iki tarafın yanı sıra tüm dünyanın yararına olur." dedi.

Gao, tarafların orta noktada buluşmasını umut ettiğini dile getirerek, "Eğer, ABD kendi yoluna giderse biz de karşı tedbirler alırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7042 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,6986 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3058 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3624. seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,6987 EUR/TL kuru 6,3053 GBP/TL kuru ise 7,3610 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Hizmet ve İmalat PMI verisi,Euro Bölgesi ve İngiltere’den İmalat ve Hizmet PMI verisi, Amerika’dan Üretim PMI verisi takibimizden olacak.

22/11/2019 10:54