Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Kasım 2022

Almanya üretici enflasyonunda 2020 Mayıs ayından sonra ilk kez gerileme görüldü. Ekim ayında üretici enflasyonu Eylül ayına göre %4,2 gerileme yaşadı. Yıllık bazda ise %45,8’den %34,5’e geriledi. Üretici enflasyonundaki gerilemede, son aylardaki elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, artan enflasyona bağlı olarak azalan tüketici talebiyle ABD ve Euro Bölgesi’nde resesyon beklendiğini belirtti. Euro Bölgesi’nde resesyonun bu yıl içerisinde başlamasının ve enerji krizinin fiyatlardaki oynaklığı artırmasıyla daha ağır yaşanmasının beklendiği ön görüldü.

ABD’de 14 Aralık’ta gerçekleşecek son faiz toplantısı öncesi FED yetkilierinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, bankanın Aralık’tan itibaren daha küçük faiz artışlarına geçebileceğini söylerken, San Francisco FED Başkanı Mary Daly ise bankanın faiz artırımlarına devam edeceğini ve faizlerin muhtemelen %5 civarına yükseleceğini belirtti. FED Mart ayından başladığı faiz artışlarına aralıksız devam etti ve Haziran ayından bu yana yaptığı 4 toplantının her birinde 75 baz puan faiz artışına gitti. Aralık ayındaki toplantıda %4 seviyesindeki politika faizinin, %4,25 - 4,50 seviyelerine yükseltilmesi bekleniyor.



Avrupa tarafında da merkez bankasının faiz artışlarını yavaşlatacağına dair sinyaller geliyor. Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası başekonomisti Philip Lane, bankanın Aralık’ta faiz artırımına gideceğini, ancak faiz artırımının büyüklüğünün önceki toplantıdaki gibi 75 baz puan olması için nedenlerin azaldığını belirtti. Lane yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi’nde yaşanacak bir resesyonun ılımlı ve kısa süreli olacağını da savundu.



Bugün Türkiye tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ile cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.

USDTRY 18,620, EURTRY 19,093 ve GBPTRY 22,066 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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22/11/2022 09:04