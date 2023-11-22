Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Kasım 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Perşembe günü gerçekleştireceği toplantı öncesi bir tahmin de ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’den geldi. Banka analistleri Perşembe gün gerçekleşeeck toplantıda 250 baz puan faiz artışı ile politika faizinin %37,50 seviyesine geleceğini ön görüyor. Banka analistleri, TCMB’nin 2024 ilk çeyrek sonuna kadar faiz artırımlarına ara vereceğini, Nisan 2024’te ise politika faizinin %40’a yükseltileceğini tahmin etti. Geçtiğimiz günlerde Fransız finans şirketi Societe Generale’de TCMB’den Perşembe günü 250 baz puan faiz artışı beklediğini açıklamıştı.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, geçtiğimiz gün Berlin’de gerçekleştirdiği konuşmada ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük bir enflasyon şokuyla karşılaştıklarını ve buna yanıt olarak büyük bir politika ayarlaması yaptıklarını söyleyen Lagarde, bu ayarlamanın etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini ve enflasyon baskılarının hafiflediğini söyledi. Ayrıca birçok Avrupa Merkez Bankası yetkilisine paralel bir açıklama da yapan Christine Lagarde, zafer ilan etmek için erken olduğunu belirtti. Hafta başında Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch’ta, faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağını belirten açıklamalar yapmıştı.



İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’de Euro Bölgesi yetkililerine benzer açıklamalarda bulundu. Bailey İngiliz Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, enflasyondaki düşüşe rağmen yukarı yönlü risklerin devam ettiğine işaret etti. Bailey gerçekleştirdiği konuşmada, maaş artışlarının yüksek kaldığını ve enflasyondaki %2 hedefleriyle uyumlu olmadığını söylerken, bir diğer riskin ise Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarına etkisi nedeniyle oluşabileceğini söyledi. Bailey, piyasaların ısrarcı enflasyon risklerini hafife aldıklarını da ifade etti. Ekim ayı verilerine göre İngiltere’de tüketici enflasyon yıllık bazda %4,6 ile gerileme trendini sürdürse de, %2’lik hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor.



ABD Merkez Bankası’nın 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, ABD’nin reel gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) ön tahminlere göre üçüncü çeyrekte güçlü bir hızla büyüdüğüne dikkat çekilirken, devam eden güçlü iş kazanımları ve düşük işsizlik oranıyla birlikte işgücü piyasası koşullarının sıkı kalmaya devam ettiği belirtildi. Tutanaklarda katılımcılar, enflasyonun ılımlı bir seyir izlediğini, ancak mevcut enflasyonun kabul edilemeyecek kadar yüksek kaldığını ve Komite’nin uzun vadeli hedefi olan %2’nin oldukça üzerinde kaldığını vurguladı. Ayrıca, enflasyonun Komite’nin %2 hedefine doğru açıkça ilerlediğine dair emin olabilmeleri için daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını da vurguladılar. Tutanaklarda, tüm katılımcıların, enflasyon açıkça Komite’nin hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde düşene kadar, politikanın bir süre kısıtlayıcı bir duruşta kalmasının uygun olacağına karar verdi ifadeleri yer aldı.

İsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Hamas ise 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.



Bugün Türkiye’de tüketici güveni, ABD’de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde tüketici güveni verileri açıklanacak.



USDTRY 28,811, EURTRY 31,411 ve GBPTRY 36,072 seviyelerinde fiyatlanıyor.