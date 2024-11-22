Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Kasım 2024

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 48 puan civarında pozitif başladı. TCMB/Para Politikası Kurulu kararları sonrasında, metindeki yumuşayan ifadelerin; Aralık ayında faiz indirimi beklentilerini artırmasının etkisiyle, Bankacılık Endeksi önderliğinde Borsa’da yükseliş hız kazandı. Seansın sonunu; yüzde 3,72 oranında hayli güçlü yükselişle, 9.367,77 puandan noktaladı.

Dün, Türkiye’de dikkatler; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenleyeceği Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararlardaydı. Politika Faizi, beklenildiği gibi yüzde 50,00 seviyesinde sabit bırakıldı.

Raporda, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini vurguladı. Sadece para politikası değil, maliye politikasının da enflasyondaki ana eğilim düşüşüne katkı sağlayacağı belirtilirken, metnin detaylarına bakıldığında Aralık ayında 250 baz puanlık faiz indirim olasılığının yükseldiğini düşünüyoruz.

ABD tarafında beklenen haftalık işşizlik başvuruları açıklandı. İşşizlik aşvuruları yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz ay ABD’de yaşanan doğal afetler ve grevler sebebiyle yavaşlayan istihdam, Kasım ayında toparlanacağı gözüküyor.

Almanya kısımında ise ekim ayında iflaslar yıllık bazda %22.9 arttı. Alman Ticaret ve Sanayi Odası, iflasların artışın nedenleri olarak talebin zayıflaması, enerji ve işciler için yüksek maliyetler, vergiler ve bürokrasiden kaynaklandığı söyledi.

Altın, Rusya'nın Ukrayna ile savaşında yaşanan tırmanışın ortasında dört günlük yükselişini sürdürerek, geçen haftaki kayıplarını silme yolunda ilerliyor.

Spot piyasada haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 684 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 980 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Kripto varlık piyasasında Bitcoin rekorları zorlamaya devam ediyor.

Haftanın son işlem gününde Bitcoin 99 bin doların da üzerini test etti.

Bitcoin'in yukarı yönlü rallisinde ABD'deki pozitif kripto görünümü etkili oluyor. Son olarak kripto karşıtı tutumuyla bilinen bir ismin de görevden ayrılacak olması haberi yakından izlenen gelişmelerden oldu.

Petrol, Rusya-Ukrayna Savaşı tırmanırken Ekim ayının başından bu yana en büyük haftalık kazanca hazırlanıyor.

Brent, hafta boyunca yüzde 4'ten fazla artışla varil başına 74 doların üzerine çıktı ve ABD ham petrolü 70 dolara yakın seyrediyor.

USD/TRY 34.59, EUR/TRY 36.27 ve GBP/TRY 43.49 seviyesinde işlem görüyor

Bugün Almanya tarafında GSYİH ve ABD tarafında ise PMI endeks verileri takip edilecek.