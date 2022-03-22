Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Mart 2022

Haftanın ilk iş gününde yine ana gündem maddesi Ukrayna-Rusya gerginliği ve iki ülke arasındaki müzakerelerin gidişatı oldu. Ancak görüşmelerde yeniden anlaşmazlıkların ön plana çıktığı yönündeki haberler küresel risk iştahını olumsuz yönde etkiledi.

Veri bakımından sessiz bir günü geride bırakan Türkiye tarafında Türk Lirasının yatay seyri devam etti. Türk Lirasının Amerikan Dolarına karşı değişim göstermediği günde, Avrupa para birimine karşı %0.5 oranında değer kazancı yaşadığını gördük. Bunun yanı sıra BIST100 endeksindeki olumlu seyir devam ederken endeks günü 2,175 seviyesinde tamamladı. Bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda Başbakanı ile yapacağı görüşme öne çıkan tek gündem maddesi olarak karşımıza çıkmakta. Piyasa açılışı öncesinde kurlara baktığımızda USDTRY’nin 14.818, EURTRY’nin 16.2680 ve GBPTRY’nin 19.45 seviyesinden fiyatlandığını görüyoruz.

Öte yandan yurt dışında yakından takip edilen en önemli olay ise FED Başkanı Powell’ın konuşması oldu. Powell’ın tonunun geçen haftaki basın toplantısına göre daha şahin olarak nitelendiren haberler geçse de, aslında Powell’ın verdiği mesaj yine aynıydı. Para politikası kurulu, gerekli görmesi durumunda, faiz artırımlarının hızını artırabilir, bilanço küçültülmesine önümüzdeki Mayıs ayında başlanabilir, ancak henüz kesin alınmış bir karar yok ve gerekirse politika faizi nötr faiz seviyesinin üzerine çekilebilir. Ekonominin güçlü olduğuna vurgu yapan Powell, şu anda karşıkarşıya oldukları yüksek enflasyonun çok daha önemli riskler taşıdığına dikkat çekti. Konuşma ardından günü 98.50 seviyesinde primlenerek kapatan Dolar endeksinin çoğu G10 para birimine karşı değer kaybettiğini gördük. Ayrıca savaş gerginliğinin devam etmesinin de eklenmesiyle ABD endeksleri de haftanın ilk işlem gününde nagtif tarafta günü tamamladı.

Savaş etkisiyle yükselişini devam ettiren brent petrol ise 116 dolar seviyesine yükseldi. AVrupa Birliği’nin Rus petrolünü yasaklama konusunda ABD’ye katılmaya ağırlık vermesi ve Suudi Arabistanın insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların petrol arzında sıkıntılara neden olabileceği yönündeki açıklamalar petrol fiyatlarının yükselişinin ardımdaki ana etkenler olarak gösterilmekte.

Veri gündemine baktığımızda piyasaların yönünü değiştirebilecek bir veri açıklamasının bulunmadığı günde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin İtalya parlementosuna hitabı takip edilecek.

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22/03/2022 10:24