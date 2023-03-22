Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Mart 2023

Salı gününü tamamlarken yurt dışındaki otoritelerin bankacılık sektöründe geçen hafta bankaların iflası ile başlayan endişeleri yatıştırmak adına attıkları adımların meyve vermeye başladığını gördük. Risk iştahının toparlanmaya başlaması ile ABD ve Avrupa borsalarında pozitif yönde kapanışlar yaşanırken, bu dönemin en önemli güvenli limanı olarak kabul edilen altında geçen hafta ile birlikte %6.5 artış yaşanmasına rağmen, dün %0.9’a yakın bir değer kaybı gözlemlendi. Ayrıca korku endeksi olarak bilinen VIX günü %11 değer kaybıyla tamamlayarak piyasadaki volatilitenin azaldığını ıspatladı.

Bugün günün en önemli olayı olarak karşımıza FED faiz kararı çıkıyor. Son gelişmeler öncesinde FED’in 50 baz puan artırımına kesin gözü ile bakılırken, yaşanan bankacılık krizinin en önemli sebeplerinden birinin aşırı hızlı faiz artışı olduğu şeklindeki yorumlar FED’in bu akşam yapacağı açıklamada çekingen davranmasına yol açabilir. Yapılan anketlere göre karar %80 olasılık ile 25 baz puan artış olacağı yönünde.

Yurt dışı tarafta sular durulmaya başlasa da ayni etki Türkiye piyasalarında henüz gözlemlenmiş değil. Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki değeri dün 19.02 seviyelerinde yatay kalsa da, EUR ve GBP karşısında kayıp yaşadığı gözlemlendi. Gün sonunda GBP karşısında kayıpları geri alsa da EUR karşısında günü %0.4 seviyesinde değer kaybıyla tamamladı. Ayni olumsuz görüntü borsa kapanışında da kendini %1.38 oranında değer kaybıyla gösterdi. Veri açıklamaları bakımından önemli bir gelişme olmazken, önemli sayılabilecek bir haber Hazine ve Maliye Bakanlığının 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalelerinde toplam 11.45 milyar TL borçlanması oldu.

Veri açıklamalarına baktığımızda Almanya’dan beklenen yatırımcı güven endeksi, bankacılık sektöründe artan riskler dolayısı ile 6 ay sonra ilk kez düşüşe işaret etti. Endeks geçen ay 28.1 iken bu ay 13 olarak açıklandı. Bu olumsuz veriye paralel dün Bundesbank’ın yayımladığı bir raporda Avrupa’nın lokomotif ülkesi olan Almanya’nın yılın ilk çeyreğinde daralması beklendiği, ve resesyon ihtimalinin hala ortadan tam olarak kalkmadığı belirtildi.

ABD’de ise Hazine Bakan’ı Yellen’in açıklamaları takip edildi. Janet Yellen, atılan adımların işe yaradığını ve bankacılık sistemindeki durumun istikrar kazandığı şeklinde konuştu. Ayrıca gerekmesi durumunda küçük bankaları da korumak adına daha güçlü adımlar atabileceklerini de sözlerine ekledi. Takip edilen diğer bir veri ise 2. El konut satışları oldu. Açıklanan veriye göre 2. El konut satışları Şubat ayında %5’lik bir artışa kıyasla %14.5 artışa işaret etti.

Bugün Türkiye’de önemli bir veri açıklaması bulunmazken İngiltere’de enflasyon verisi ve ABD’de FED faiz kararı takip edilecek. Ayrıca ABD’de Senato Bankacılık Komitesi’nin SVB’nin iflasını görüşmek için yapacağı toplantıdan çıkacak sonuçlar da yakından izlenecek.

USDTRY 19,0320, EURTRY 20,50 ve GBPTRY 23,30 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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22/03/2023 08:47