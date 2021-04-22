Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Nisan 2021

Dolar/TL dün günü yükseliş seyriyle geçirdi. Bugüne yatay başlayan kurlarda hafif yukarı yönlü bir görünüm hakim olurken, gündemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile açıklancak olan Tüketici Güven Endeksi Türkiye tarafında en önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. TÜİK ve TCMB tarafından ortak hesaplanan Tüketici Güven Endeksi verisini açıklayacak. Tüketici Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 2,5 artışla 86,7 olarak açıklanmıştı

Öte yandan Uluslararası yatırım bankası Commerzbank’ın yayımladığı bir raporda Dolar/TL kuru için yıl sonu beklentisini 10 seviyesine yükselterek, Türk Lirasında ekstra değer kaybı yaşanabileceğini öngördü. Akşam saatlerindeki bir diğer haber ise; ABD Savunma Bakanlığı Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığına yönelik Türkiye’ye bildirimde bulunduğu yönündeydi. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili gelebilecek açıklamalar TL varlıkları açısından önemli olacaktır.

Küresel tarafta ise dünkü işlem gününde; hızla artan Covid-19 vaka sayılarının oluşturduğu tedirginlikle negetif fiyatlamalar devam etti. , Ayrıca; Rusya-Ukrayna meselesine dair risklerin korunuyor olması ve ABD'deki yeni alt yapı teşvik paketinde partiler arasında bir uzlaşmanın pek mümkün olmadığının belirtilmesiyle de piyasalar baskı altında kalmaya devam etti

Yurt dışında Açıklanacak verilerde ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı yakından izlenecek. Avrupa Merkez Bankası, 2016 yılı Mart ayından bu yana faizi yüzde 0,00 seviyesinde tutuyor. Bu toplantıda da faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise kararın ardından basın toplantısı düzenleyecek. Açıklanacak olan karar metninde ve basın toplantısında varlık alım programı ile ilgili açıklamalar yakından takip edilecek ve bu açıklamalar Euro varlıklarında volatilitenin artmasına neden olabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,1211 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,1786 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,8421 GBPTL kuru ise 11,3903 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2331 EUR/TL 9,9088 GBP/TL kuru ise 11,476 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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22/04/2021 10:30