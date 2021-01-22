Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Ocak 2021

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2021’in ilk PPK toplantısını dün gerçekleşti. Piyasaların faiz artışı beklemediği toplantıda Merkez Bankası da beklentilere paralel faizi %17’de sabit tuttu. Açıklanan karar metninde ise kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini dikkate alarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı duruşun uzun müddet sürdürülmesine karar verildiğini ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğini belirtti. Türk Lirası ise Merkez Bankası’nın toplantısının ardından dolar karşısında hafif dalgalanması sonrasında gün içi kazancını korudu.

Yurt dışı tarafta ise Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı. AMB gecelik mevduat oranını -%0,50 seviyesinde tuttu. Banka politika faizini %0,00, gecelik borç verme oranını %0,25 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Karar metninde ise enflasyon hedefi gerçekleşene kadar faiz oranlarının mevcut ya da daha düşük seviyelerde tutulacağına vurgu yapıldı.

ABD tarafında ise geçen hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısı önceki haftaya kıyasla gerilese de pandemi vakalarındaki artışa paralel olarak yüksek seyrini sürdürdü.

ABD Başkanı Biden’ın açıkladığı 1.9 trilyon dolarlık pakette yardımlar ve işsizlik ödemeleri yükseltildi. Yine Biden tarafından açıklanan Covid-19 müdahale planında ise koronavirüs testlerini ve aşılama hızını artırmayı, yetkililere daha fazla finansman ve yönlendirme sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Senato’da yeni Hazine Bakanlığı görevi için onay oturumu gerçekleşecek olan Jannet Yellen’in, Çin'e yönelik tarifeleri kaldırmak için acele etmeyecekleri ve baskıyı devam ettirebilecekleri yönündeki söylemleri risk alma iştahına olumsuz yansıdı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4083 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü ..7,3680... seviyesinden kapattı. EURTL kuru ...8.9760....... GBPTL kuru ise ....10.12...... seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru ..7,39........ EUR/TL kuru .....8.99.... GBP/TL kuru ise ...10.12........ seviyesinden işlem görmeye başladı.

Piyasalar ABD’nin paylaşacağı Ocak ayı imalat ve hizmet PMI öncü verilerini takip ediyor olacak. Avrupa tarafında ise Birleşik Krallık, Almanya ve AB bölgesinin Ocak ayı imalat ve hizmet PMI öncü verisine ek olarak, İngiltere’nin paylaşacağı Aralık ayı perakende satışları büyük önem arz etmekte.

Bu habere tepkiniz:



22/01/2021 09:17