Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Ocak 2024

Haftayı Türk lirası’ndaki değer kaybının devam etmesiyle geride bırakırken, Türkiye’de takip edilen günün önemli başlık maddesi Merkez Bankası’nın yaptığı yılın ilk piyasa katılımcı anketinin sonuçları oldu. Ankete katılanların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 olurken, 2024 büyüme beklentisi ise %3.4 olarak açıklandı. Bununla beraber yıl sonu USDTRY tahmini 39.9958 seviyelerine yükseltilirken, önümüzdeki yıl sonuna kadar politika faizinin %36.5 seviyesine çekileceği öngörüldü. Cari açık için öngörülen yıl sonu beklenti rakamı ise 34.4 milyar dolar açık olarak karşımıza çıktı. 2024 yılı için pek de iyimser olmayan bu tabloya ilave olarak konut satışlarının 2023 genelinde %17.5 daralmaya işaret ettiği de olumsuz tarafta kalan açıklamalar arasında yer aldı.

Öte yandan olumlu olarak değerlendirilebilecek bir haber ise Cuma günü geç saatlerde haber sitelerine düştü. Bun agöre Uluslarası Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş’ın kredi notunu B3’ten B2’ye yükseltirken görünümleri durağandan pozitife çekti. Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çekti.

ABD’ye baktığımızda faiz indiriminin zamanlamasına ışık tutması bakımından yakından takip edilen veri açıklamaları yine Cuma gününe damgasını vurdu. Michigan tüketici güveni verisi beklenti olan 70.1 üzerinde 78.8 olarak açıklanırken 1 yıllık enflasyon beklentisi %3.1 beklentisinin altında %2.9 olarak kayıtlara geçti. Veriler önderliğinde aşırı iyimserlikle günü %1 lerin üzerinde artışla tamamlayan ABD borsalarını FED başkanlarından gelen temkinli açıklamalar dizginlemeye yeterli olmadı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyondaki düşüşün devam etmesinin faiz oranlarının düşürülmesinin tartışılmasını sebep olabileceğini söyledi. Atlanta'daki mevkidaşı Raphael Bostic, verilere bağlı olarak indirimlerin zamanlaması konusundaki görüşlerini değiştirmeye açık olduğunu, ancak politikayı gevşetmeden önce enflasyonun %2 hedefine doğru "iyi" gittiğinden emin olmak istediğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyon konusunda zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Tüm bu gelişmeler ışığında Dolar endeksi volatil geçlen bir haftanın ardından günü %0.15 değer kaybederek kapatırken, bağlantılı olarak EURUSD ve GBPUSD de sırasıyla %0.31 ve %0.13 seviyelerinde yüksleişle haftayı sonlandırdı.

Cuma günü takip eidlen verilerden İngiltere Aralık ayı perakende staışlar verisi %1.1 artış beklentisine karşın %2.4 oranında daralmaya işaret ederek moralleri bozdu. Almanya’da takip edilen ÜFE verisi ise Aralık ayında yıllık %8.6 gerileyerek Avrupa’nın lokomotif ekonomisi için iyi haber vermiş oldu.

Bugün veri açıklamaları bakımından oldukça sakin bir gün olacak. Hafta geneline bakıldığında ise ABD’den gelecek büyüme verileri ve enflasyon oranına ışık tutan kişisel tüketici harcamaları verileri öne çıkan veriler arasında yer alıyor.



Gün açılışında USDTRY 30,216, EURTRY 32,942 ve GBPTRY 38,47 seviyelerinde fiyatlanıyor.