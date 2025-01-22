Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Ocak 2025

Dün Türkiye’de konut satış istatistikleri açıklandı. Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.6 oranında artarak 1 milyon 478 bin olarak gerçekleşti. Ancak yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 32.1 oranında azalarak 23 bine düştü.

Borsa İstanbul’da ise BIST-100 endeksi, güne satıcılı bir seyirle başladı ve gün boyunca yatay bir hareket izledi. seans kapanışına doğru gelen satış baskısıyla endeks, günü yüzde 0.30 düşüşle 9,999.55 seviyesinden kapattı.

Avrupa tarafında, ABD yönetiminin genel ticaret tarifelerini uygulamaması sonrasında, önümüzdeki hafta yapılacak faiz indirimi neredeyse kesinleşmiş durumda. Güçlü dolar, yükselen enerji maliyetleri ve AB’nin ticaret misilleme önlemleri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar verebilir. Bu sebeple son günlerle yaşanan AB için gelen pozitif haberler ECB için önümüzdeki süreçde rahatlama sağladı. Yatırımcılar bu yıl dört faiz indirimi yapılacağını fiyatlamış durumda.

Öte yandan, İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “ABD, Avrupa dışındaki en yakın müttefikimizdir. Bunun böyle kalmasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. Son günlerde Elon Musk ve Almanya hükümeti arasında seçimler nedeniyle artan gerilim dikkat çekmişti. Ancak Scholz’un açıklaması, Almanya’nın daha ihtiyatlı bir tavır sergilediğini gösteriyor.

Birleşik Krallık’ta ise salı günü açıklanan resmi verilere göre, işsizlik oranı Kasım ayında sona eren üç aylık dönemde yüzde 4.4’e yükseldi. Bu oran, beklenti olan yüzde 4.3’ten biraz daha yüksek. Piyasa beklentileri doğrultusunda, İngiltere Merkez Bankası’nın Şubat ayında faiz indirimi yapması bekleniyor. Morgan Stanley analistlerine göre, İngiltere Merkez Bankası, hükümetin mali pozisyonu ve durgun büyüme beklentileri nedeniyle karar verme sürcesinin zorlu olacağını belirtti. Geçen haftaki veriler, İngiltere’de yıllık tüketici fiyat enflasyonunun Aralık ayında beklenenden düşük olduğunu ortaya koymuştu. Ancak 10 yıllık devlet tahvili getirisi, kısa süre önce 2008 mali krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak. ekonomik büyümedeki istikrar ve verilerin iyi gelmesi ardından, Trump yönetiminin yeni politikaları ve borçlanma maliyetlerinin arttığı tahvil piyasası dikkatle izleniyor. İşsizlik oranı yüzde 3.4’e kadar düştü ve 2024 yılını yüzde 4.1 seviyesinde tamamladı. Bu oran, ekonomistlerin fiyat baskıları yeniden canlanmadan ekonomiyi destekleyebileceğini düşündükleri seviyelere yakın. Gelecek hafta yapılacak faiz kararısı ve FED toplantısı önemli olacaktır.

Ham petrol fiyatı 75 dolar, Brent petrol fiyatı 78 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,751 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 105 bin dolar civarında işlem görmekte.

Paritelerde USD/TRY 35.66, GBP/TRY 43.96, EUR/TRY 37.14 seviyelerinde işlem görüyor.