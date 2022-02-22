Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Şubat 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisine Senegal ile devam etti. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile yapılan görüşmenin ardından, liderlerin huzurunda 5 anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan: (Senegal ile) 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştık, şimdi hedefimiz 1 milyar dolar. Bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum açıklamasını yaptı. Erdoğan’ın Afrika ziyaretlerinde, altyapı, ticaret, ve çeşitli sosyal projelerde iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklaması ve iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı vermesi, piyasaların gündeminde ana başlık olarak yer alıyor. Asya borsaları haber akışı ile negatife dönerken, altın ve petrolde yukarı yönlü hareketler görüldü. Son gelişmeler ışığında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir görüşme planlayacağı açıklandı.

Goldman Sachs Küresel Hisse Senedi Başstratejisti Peter Oppenheimer, olası bir Rus işgalinin borsalarda yaratacağı tahribatın, 2014 Kırım işgalinden daha ağır olabileceğini söyledi.

ABD tarafında 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Fed faiz toplantısıyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman, Fed’in Mart ayındaki toplatısında faiz artışını desteklediğini, ancak artışın 50 baz puan olması gerektiğini söylemek için erken olduğunu açıkladı.

Bölgesel risklerin TL üzerinde de etkisini hissettirdiğini görüyoruz. Gün aralığında 13,760 seviyelerine kadar yükselen USDTRY, anlık olarak piyasada 13,753 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,552 ve GBPTRY 18,697 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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22/02/2022 10:12