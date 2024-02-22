Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 22 Şubat 2024

ABD Doları dün TL karşısında değerlenmeyi sürdürürken, 31 lirayı görerek rekor kırdı.

ABD Doları geçen yılın haziran ayından beri TL karşısında değerlenmeyi sürdürüyor. Dolar son 12 ayda yüzde 65 artarken, bir aylık artış yüzde 2,57'yi buldu.

Anlık olarak Dolat/TL 31.034, EUR/TL 33.636, GBP/TL 39.253

Bugünün en önemli haberi Türkiye’den gelecek. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılması bekleniyor.

Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitmiş, politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti.

2023 yılında Türkiye bankacılık sektörü, hem büyüme hem de kârlılık açısından göz alıcı bir performans sergilediği açıklandı.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre sektördeki 63 bankanın toplam aktifleri, bir önceki yıla göre ciddi bir sıçrama yaparak 23,5 trilyon lirayı buldu.

Sektörün en büyük 10 bankasının aktifleri ise 19,4 trilyon liraya ulaşarak, 2022 sonundaki 11,7 trilyon liradan yüzde 65,8 oranında arttı.

En büyük 10 banka, 2023’te 506,8 milyar liralık kâr elde ederek tarihi bir rekora imza attı. Bu sayede ekonomiye yaklaşık 10 trilyon liralık bir katkı sağladılar.

Reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguladıklarını açıkladı.

Şimşet, "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir ifadelerini de kullandı.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye ile 55 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu kredinin "Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi" kapsamında kullanılması hedefleniyor.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında alınacak kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulu rehabilite edilecek.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ocak ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, İngiliz Hazinesi 2024 yılı ocak ayında 16,7 milyar sterlin fazla verdi. Söz konusu dönemde vergi gelirleri ise yıllık 1,8 milyar sterlin azalarak 33 milyar sterlin seviyesine indi.

ONS açıklamasında, ülkede Ocak 2024’te bütçe fazlasının 1993 yılından bu yana aylık bazda görülen en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Ocakta bütçe fazlası bir önceki yıla göre 7,5 milyar sterlin daha yüksek düzeyde gerçekleşti ancak ekonomistlerin 18,7 milyar sterlin öngörüsünün altında kaldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketini onayladı. Paketin şimdiye kadar uygulanan en geniş yaptırım paketi olduğu belirtildi.

Detayları henüz paylaşılmayan yaptırım paketinin onayı savaşın başladığı 24 Şubat'ın ikinci yıl dönümüne denk geliyor.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

Petrol fiyatları, ham petrol piyasasındaki sıkılaşma işaretlerinin zayıf talep endişelerini ortadan kaldırması ve fiyatları dar bir aralıkta tutmasıyla yükselişini sürdürdü.

Brent ham petrolü Çarşamba günü yüzde 0,8 yükselişle kapattıktan sonra varil başına 83 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 78 dolar civarındaydı.