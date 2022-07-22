Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (22 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak faizi değiştirmedi. Yayımlanan karar metninde, güçlendirilen makroihtiyati politika setinin kararlılıkla uygulanarak, gerekmesi durumunda ilave tedbirlerin uygulamaya alınacağı belirtildi.



ABD Yatırım Bankası JP Morgan, TCMB faiz kararı hakkında yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin karar metninde kullandığı dilde anlamlı bir değişiklik yapma gereği duymadığını ve para politikası kararlarının giderek daha az piyasayla alakalı hale getirdiğini belirtti.



Avrupa Merkez Bankası özellikle yükselen enflasyonla mücadele edebilmek için 11 yılın ardından 50 baz puan faiz artışı yaptı. AMB’den beklenti daha çok 25 baz puan faiz artışı olsa da, son günlerde 25 baz puan artışın yetersiz olacağına dair fazlaca ses yükselmişti. AMB, karar metninde, gelecek toplantılarda daha çok faiz normalizasyonunun uygun olduğunu belirtti. Ayrıca bundan sonraki faiz artışlarının büyüklüğüne toplantıdan toplantıya karar verileceği bildirildi.



Avrupa Merkez Bankası faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yılın ikinci yarısı için ekonomik görünümün sıkıntılı olduğunu ve devam eden savaşın büyüme için aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu belirtti. Lagarde, “Enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü. Enflasyon bir süre daha hedefin üzerinde kalacak." İfadelerini kullandı.



Rusya ve Ukrayna’nın tahıl koridoru konusunda anlaştığı açıklandı. İki ülkenin tahılının dünya pazarlarına satılması konusunda pürüzlererin giderildiği ve nihahi metnin hazırlandığı, bugün İstanbul’da imzaların atılacağı bildirildi. İstanbul’daki törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.



ABD’den gelen ekonomide yavaşlama haberleri ve bazı büyük şirketlerin işten çıkarmalar veya işe alımları yavaşlattıkları duyurularıyla paralel olarak, ABD işsizlik maaşı başvuruları Ocak ayından bu yana en yüksek seviye olan 251 bine ulaştı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, Başbakan Mario Draghi'nin istifasının ardından parlamentoyu feshettiğini açıkladı. Seçimlerin 25 Eylül'de yapılması planlanıyor.

USDTRY 17,726, EURTRY 18,053 ve GBPTRY 21,199 olarak fiyatlanıyor.

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22/07/2022 09:29