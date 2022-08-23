Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Ağustos 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.” İfadelerini kullandı. Erdoğan, yeni ekonomi modeli çerçevesinde istihdama, üretime, ihracata odaklanmayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta vadeli ekonomi planının Eylül ayının ilk haftasında açıklanacağını duyurdu.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moody’s den yapılan açıklamada, Türk yetkililerin para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz tamponlarını eski haline getirmek için giderek alışılmışın dışında önlemlere başvurdukları belirtildi. Ayrıca yüksek enflasyona karşı alınan tedbirlerin, önümüzdeki aylarda bütçe üzerindeki baskıyı artıracağı ifade edildi. 2022'nin ikinci yarısında ve 2023'e doğru ekonomide önemli bir yavaşlama olacağı tahmininde bulunuldu.



EURUSD paritesi geçtiğimiz gün 0,9926 seviyelerine kadar gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Paritedeki gerilemenin başlıca sebepleri arasında Ukrayna Rusya savaşının özellikle Avrupa Bölgesi’ni etkilemesi yer alıyor. Başta Almanya ekonomisi olmak üzere bölgedeki resesyon riski ve Rusya’dan Avrupa’ya gaz tedariğinin kesilmesi gibi nedenler, önümüzdeki kışın Avrupa için zor geçeceği beklentisini artırıyor. EURUSD anlık olarak 0,9936 seviyelerinde fiyatlanmakta.

ABD Merkezli Citibank ekonomistleri, enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle İngiltere’deki enflasyonun 2023 Ocak ayında %18’i aşabileceğini tahmininde bulundu. Son açıklanan Temmuz ayı verilerine göre İngiltere’de TÜFE yıllık bazda %10,1 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Türkiye ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere ve ABD imalat ve hizmetler PMI verileri açıklanacak.

USDTRY 18,112, EURTRY 17,958 ve GBPTRY 21,268 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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23/08/2022 08:57