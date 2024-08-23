Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Ağustos 2024

5 Ağustos’la birlikte başlayan ve bugüne kadar Türkiye’deki gelişmelerle de güç bulan Türk Lirası ve borsadaki değer kaybı Türkiye piyasalarının son günlerdeki ana gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Hafta içerisinde yabancı kuruluşların da dikkat çektiği yerellerin dövize yönelme eğiliminin yeniden hızlanması konusunun devam edip etmediği ile ilgili dün TCMB verileri izlendi. Açıklanan verilere göre 16 Ağustos ile biten haftada, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1 Milyar 82 Milyon Dolar civarında artışla 169 Milyar 10 Milyon Dolar düzeyine yükseldi. Böylece, son 6 haftada söz konusu veride 6 Milyar 508 Milyon Dolar tutarında artış yaşandı. Hisse tarafında yaşanan satış dalgasında büyük payı olan yurt dışı yerleşiklerin 16 Ağustos haftasında 297,59 Milyon Dolarlık daha hisse senedi sattığı kaydedildi. Böylece, yurt dışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana pay piyasasında yaptıkları satış tutarı 1 Milyar 946,30 Milyon Dolar düzeyinde oldu. Devlet İç Borçlanma Senetleri Kesin Alım Pazarı’nda ise 1 Milyar 404,40 Milyon Dolar tutarında alış yapan yurt dışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana kadar gerçekleştirdiği net alım tutarı ise 12 Milyar 423,18 Milyon Dolar oldu.

Yerel seçimlerden sonra yakından takip edilen ve güven artırımında en önemli başlık olan TCMB YP rezervlerinde ise bu hafta toparlanma gözlemlendi. Açıklanan rakamlara göre TCMB’nin Brüt Döviz Rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 1 Milyar 816 Milyon Dolar artışla, 94 Milyar 146 Milyon Dolar’a yükseldi. Altın rezervleri de; aynı haftada 866 Milyon Dolar artışla, 58 Milyar 769 Milyon Dolar seviyesine yükseldi. Böylece, TCMB’nin toplam brüt rezervleri; önceki haftaya göre 2 Milyar 682 Milyon Dolar artışla, 152 Milyar 915 Milyon Dolar düzeyine yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 150,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ancak not etmek gerekir ki 16 Ağustos haftasında yayınlanan rakamlar Temmuz ayında görülen 154 milyar doların altında seyretmekte.

Haber akışının sakin olduğu günde borsa güne Fed tutanakları açıklamalarının olumlu etkisiyle alıcılı başlasa da gün sonuna doğru kazançlarının çoğunu vererek günü yatay kapamayı başardı. Analistlerin yorumlarına göre gözlemlenen satışların ardında olumsuz ABD PMI verileri yatmakta. Kur tarafına baktığımızda ise Türk lirasın’ın Amerikan dolarına karşı hareketindeki dalga boyunun dün kısaldığını gördük. Güne 33.87 seviyesinden başlayan kur kapanışta 33.90 seviyesinde sabitlendi. Bugün açılışta USDTRY 33.962, EURTRY 37.79 ve GBPTRY 44.524 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Yurt dışı taraftaki haber akışına baktığımızda Demokrat parti ABD Başkan adayı olarak Joe Biden tarafından iler sürülen Kamala Harris’in başkanlık adayının resmileştiğini gördük. Bugün büyük merakla beklenen FED başkan Powell’ın Jackson Hole konuşması öncesinde dün Fed yetkililerinden şahin açıklamaların devamı geldi. Boston Fed Başkanı Collins, Fed’in bir resesyonu tetiklemeden enflasyonu düşürebileceğine olan güvenini dile getirdi ve önümüzdeki ay faiz indirimlerine başlanmasını desteklediğinin sinyalini verdi.

Eylül ayındaki faiz indirimine yönelik olasılık gittikçe artarken dün ABD’den gelen PMI verileri ortamı gerdi. ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos'ta aylık 1,6 puan azalarak 48 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Temmuz’da 49.6 değerini alan verinin bu ay 49.5 olarak gelmesi beklenmekteydi. ABD'de hizmet sektörü PMI ise Ağustos'ta geçen aya göre 0,2 puan artarak 55,2'ye yükseldi. Bu dönemde 2 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerini aşan endeksin 54 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Hizmet sektöründeki genişlemenin sürdüğünü gösteren endeks, temmuzda 55 olmuştu.İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ağustosta aylık bazda 0,2 puan düşüşle 54,1'e indi. Açıklanan verilerden haftalık işsizlik başvuruları verisi beklentiye paralel 232 bin açıklanırken devam eden konut satışları verisi ise %1.3 büyüme ile 3.95 milyon olarak açıklandı.

Olumsuz gelen ABD İmalat PMI verisi ve Powell’ın bugün yapacağı konuşmadan daha az şahin bir konuşma bekleyen piyasalar ABD borsası üzerinde satış baskısına sebep oldu. Belirsizliğin artmasıyla piyasalardaki volatiliteyi ölçen korku endeski olarak bilinen VIX %7.87 artış göstererek 17.55 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi 101’in alt seviyesine kadar ulaşmışsa da belirsizliğin artmasıyla güç toplayarak günü 101.5 seviyesinde tamamladı. Dolardaki değer kazancıyla birlikte ALtın ve gümüşün ons fiyatları gerileme yaşadı. Altın %1.1, gümüş ise %1.97 oranında gevşeyerek 2,519 ve 29.38 seviyelerine geriledi.

Bugün Türkiye’de önemli bir veri açıklaması beklenmiyor. Yurt dışı tarafta Fed Başkan’I Powellın Jackson Hole’daki konuşması ve ABD’den geşecek yeni konut satışları verisi takip edilecek.