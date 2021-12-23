Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Aralık 2021

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ak Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada; yeni açıklanan kur korumalı vadeli TL mevduatı programının amacına ulaştığını, kurun dengeye oturmasının herkesi olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Aralık’ta duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını, fakat duyurulan programın kapsamının, etkisinin ve uygulamasının belirsiz olduğunu söyledi. Ayrıca Fitch, Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu da belirtti.

TCMB piyasaya yaptığı ilk müdahalenin büyüklüğünü resmi olarak açıkladı. 1 Aralık’ta yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünün 844 milyon dolar olduğu açıklandı. Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmiş, böylelikle müdahale büyüklüğü 1 milyar doları aşmıştı.



Bugün TSİ 11’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplanacak. Yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar görüşülecek. Avrupa ile siyasi krize dönüşen Osman Kavala davasıyla ilgili, Avrupa Konseyi'nin "ihlal prosedürü" kararı sonrası mahkeme, bugün Osman Kavala'nın tutukluluk durumunu değerlendirecek. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yarın ABD piyasaları noel sebebiyle kapalı. Bazı Avrupa piyasaları da yarım gün veya tamamen kapalı olacak.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan paketin kur tarafında olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Dün 12-13 bandından harekete devam eden USDTRY, sabah saatlerinde 12 seviyesinin altına sarkmış durumda. Anlık olarak piyasada USDTRY 11,760 seviyelerinde. EURTRY 13,397 ve GBPTRY 15,820 seviyelerinde bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



23/12/2021 08:42