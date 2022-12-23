Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (23 Aralık 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçekleştirdiği yılın son toplantısında, beklentilere paralel olarak politika faizini %9 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde, "Mevcut politika faizinin, küresel talebe ilişkin artan riskler dikkate alınarak yeterli düzeyde olduğu değerlendirildi." İfadeleri kullanıldı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile yeni asgari ücreti duyurdu. Türkiye’de yeni asgari ücret %54,7 arttı ve 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekmesi halinde 2023’te de ara bir düzenleme yapılabileceğini belirtti. KKTC’de ise dün görüşmelere başlayan Asgari Ücret Komisyonu, yeni asgari ücretin Pazar günü gerçekleşecek seçimlerden sonra açıklanmasına karar verdi.



ABD ekonomisi yılın 3. Çeyreğinde %3,2 büyüdü. Böylelikle daha önce %2,9 olarak açıklanan öncü veri yukarı revize edilmiş oldu. Üçüncü çeyrek büyümesinde, ihracat ve tüketici harcamalarının pozitif, konut yatırımlarının ise negatif etkisi olduğu açıklandı. ABD ekonomisi ilk 2 çeyrek daralma göstererek teknik resesyona girmişti. ABD hükümet yetkilileri ise istihdam piyasasının güçlü olduğuna işaret ederek, ABD ekonomisinin resesyonda olduğunu reddediyordu. Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise bir önceki haftaya göre artsa da, ABD’li yetkilileri doğrulayarak tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Beklenti 222 bin, açıklanan rakam ise 216 bin oldu.

İngiltere ekonomisi ise 3. çeyrekte 0,3 daraldı. Eksi 0,2 olarak açıklanan öncü veri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.



Bugün ABD kişisel harcamalar, kişisel gelirler, dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri takip edilecek. İngiltere piyasaları tatil nedeniyle erken kapanış yapacak.

USDTRY 18,668, EURTRY 19,804 ve GBPTRY 22,479 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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23/12/2022 08:56