Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Ekim 2024

BİST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 184 puan artışla tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek olup, konu başlığının Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi olarak açıklanması, enerji şirketleri önderliğinde endekse katalizör etki yarattı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporu yayımladı. Raporda, nisan ayından bu yana küresel ekonomik faaliyetin ılımlı hale geldiği ve enflasyonun yavaşlamaya devam ettiği belirtildi.

Büyük merkez bankalarının parasal gevşemeye devam etmesiyle, finansal koşulların uyumlu, gelişmekte olan piyasaların dirençli ve varlık fiyatlarındaki oynaklığın nispeten düşük kaldığı ifade edilen raporda, "Ancak, kısa vadeli riskleri düşük tutan destekleyici finansal koşullar, aynı zamanda kırılganlıkların oluşmasını kolaylaştırarak, gelecekte finansal istikrara yönelik riskleri artırıyor" değerlendirmesi yapıldı.

IMF, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini %43 olarak açıkladı. 2024 yılı büyüme tahmini ise %3,6'dan %3'e indirildi. Raporda, "Bu yavaşlama, para politikasının ve mali politikanın 2023 ortasından bu yana sıkılaştırılmasından kaynaklanıyor." denildi. Kuruluş, işsizlik oranının bu yıl %9,6'dan %9,3'e ineceğini tahmin etti. Gelecek yıl ise % 9,6'dan %9,9'a yükseleceğini öngördü.

Bloomberg tarafından bu yıl dörtüncüsü düzenlenen “Global Düzenleyici Forumu"nda finansal sistemin geleceği ve değişen dünyadaki zorluklar ele alındı.

New York’ta gerçekleştirilen etkinlikte finans, iş dünyası ve politika alanlarından küresel liderler bir araya gelirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da konuşmacılar arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Daha hızlı veya kırılgan iyileşme yerine sürdürülebilir iyileşme tercih edilmeli” açıklamasında bulundu.

Dikkatlerin yeniden finansallara çevrileceği günde, ayrıca Türkiye’nin ekonomik takviminde; Tüketici Güven Endeksi verisini takip edeceğiz. Küresel tarafta ise; Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ve ABD İkinci El Konut Satışları verileri ile AVrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması ve Kanada Merkez Bankası faiz kararını izleyeceğiz.

Merkez bankalarının risklere karşı rezerv çeşitlendirme isteğinden kaynaklı alımların yanında Fed’in faiz indirimleri ve jeopolitik gerginlik, altın fiyatlarını körüklüyor. Dün 2 bin 738 doları aşan altının ons fiyatı için ilk aşamada 2 bin 800 dolar, kısa vadede de 3 bin dolarlık öngörüler yapılıyor. Bugün ise ons başına 2.750 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.028 TL seviyesinde işlem görmekte.

Dolar /TL 34,249, EUR/TL 37,041, STG/TL, 44,498