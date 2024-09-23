Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Eylül 2024

Eylül’ün son haftasına giriş yaparken TCMB’nin hafta sonu haber sitelerine yansıyan yeni adımının etkilerini izleyerek başlıyoruz. TCMB makrofinansal istikrar ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla attığı adımda TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile YP mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranında değişikliğe gitti. Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta %12 olan oran %15'e, uzun vadeli TL mevduatta %8 olan oran da %10'a çıkarılırken, Yabancı Para mevduat için TL tesis oranı %8'den %5'e indirildi. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı %5'ten %8'e yükseltildi.

Diğer taraftan Cuma günü BDDK tarafından alınan yeni karara göre ise bankaların Sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığı kaldırıldı. BDDK, 31 Temmuz 2023’te yaptığı düzenlemeyle, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar vermişti. Bu atılan adımlar bireysel kredi kullandırımının önüne konulan engellerden biri kaldırılmış oldu.

Bu haberlere ilave yurt dışı bankaların TCMB’nin son faiz kararı ardından yaptıkları öngörülere ilişkin açıklamalar da takip edildi. Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük’e göre TCMB’nin tonundaki değişiklik faiz indirimlerinin, kendisinin öngördüğü tarihten daha erken başlaması ihtimalini artırdı. Küçük, açıklamanın aynı zamanda TCMB’nin “piyasayı veri akışına bağlı potansiyel gevşeme adımlarına hazırlamak için ilk sinyali vermek istediği” anlamına geldiğini de söyledi. Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil ise karar sonrası faiz indirimlerinin, kendi öngörülerinden daha geç bir tarihte, Kasım ayında başlayabileceği öngörüsünde bulundu. Ekonomistler, iç talepteki yavaşlamanın Eylül ve Ekim aylarında enflasyon ivmesini yeterince düşürerek TCMB’nin Kasım ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini yapmasına olanak sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Citigroup Inc'e göre ise, TCMB'nin karar metninde kullandığı tonlama, yetkililerin daha az kısıtlayıcı bir duruşa yöneldiğini gösteriyor. Citi Ekonomisti İlker Domaç, TCMB toplantısının ardından yayınladığı notta, TCMB'nin Kasım ayına kadar beklemede kalmasının muhtemel olduğunu ve politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüleceğini öngördüğünü belirtti.

Göreceli olarak sakin geçen Cuma günü BIST100 günlükte %0,76 değer kaybederken hafta geneline baktığımızda %2,2 değer kazancı yaşadı. FED’in faiz indirimiyle gelen risk iştahındaki artışla beraber alımlara sahne olan BIST100’ün 10,200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayana kadar yukarı yönlü trend başlattığını söylemenin doğru olmayacağı yönünde yorum yapılmakta. Türk Lirası tarafında ise USDTRY kuru yükselişini Cuma günü de devam ettirerk günü 34.1225 seviyesinden tamamaldı. Bugün açılışta 34.10 seviyesinden fiyatlanırken EURTRY 38.107, GBPTRY ise 45.408 seviyesinden alıcı buluyor.

Yurt dışı tarafta takip edilen verilerden İngiltere tüketici güven endeksi -13 beklentiye karşın -20 olarak açıklanarak tüketicinin ekonomik gidişata ilişkin karamsarlığını ortaya koydu. Perakende satışlar verisi ise aylıkta %1 yıllıkta ise %2.5 artış şeklinde açıklanarak güven endeksi ardından oluşan kötü havayı biraz da olsa dağıttı. Avrupa tarafındna gelen tüketici güven endeksi de İngiltere’ye benzer şekilde -12.9 seviyesinde gelerek tüketicinin mevcut ekonomik duruma olan bakışını ortaya koydu.

Veri açıklamalarının yanı sıra takip edilen açıklamalara baktığımızda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın enflasyona ilişkin yorumlarını okuduk. ECB Başkanı Lagarde, kararlı politika eylemlerinin enflasyon beklentilerini başarıyla sabit tuttuğunu ve enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısında %2'ye dönmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Öte yandan ABD’de ise çok konuşulan cesur faiz indirimi ardından, indirim taraftarı olmayan tek FED üyesi Bowman’ın konuya ilişkin açıklaması izlendi. Fed Üyesi Bowman, politika faizinin 50 baz puan düşürülmesi kararına karşı çıkmasına ilişkin, bu kararın Fed'in fiyat istikrarı hedefinde erken bir zafer ilanı olarak yorumlanabileceği riskini gördüğünü ifade etti.

Gelişmeler ışığında günün en fazla değer kazananları ingiliz sterlini ve altın oldu. Faiz indiirmine gitmeyen Pound Ameirkan doları karşısında, zayıf verilere rağmen yükseliş kaydederek 1.33 seviyesi üzerine yükselirken, altında da hem FED’in son hamlesi hem de İsrail’in Lübnan’a gerçekleştiridği saldırılar sebebi ile artan jeopolitik tansiyon sebebi ile ciddi bir değer kazancı gözlemlendi. %1.21 değerinde bir yüksleiş kaydeden altın’ın ons fiyatı 2,646.20 usd seviyesinde günü tamamladı.

Bugün ALmanya, Avrupa Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek PMI verileri takip eidlecek.