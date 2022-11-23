Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Kasım 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre tüketici güven endeksi Kasım ayında da yüselişini sürdürdü. Ekim ayında 76,2 olarak açılanan endeks, Kasım ayında 76,6’ya yükseldi. Tüketicilerin mevcut ve geleceğe yönelik beklentilerini ölçen endeks, her ne kadar 100’ün altında kalarak kötümserliğe işaret etse de, Haziran ayından bu yana yükseliş eğiliminde.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliğ Örgütü (OECD), yayımladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda, büyümenin ivme kaybettiğini ve belirsizliğin yüksek olduğunu belirtti. Raporda, kürüsel GSYİH büyümesinin, bu yıl %3,1 olacağı ve gelecek yıl %2,2 seviyelerine doğru yavaşlayacağı tahmin edildi. Türkiye’nin bu yıl %5,3 büyüyeceği ve 2023’te %3 büyüme göstereceği ön görüldü. Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyonu ise %73,2 ve 2023 yıl sonu enflasyonu %44,6 olarak tahmin edildi.

Geçtiğimiz gün Uluslararası haber ajansı Reuters, bir Suudi Arabistan Hazine Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan’ın TCMB ile 5 milyar dolar tutarında bir mevduat yapmak için son görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirmişti. Haberin ardından Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı haberi doğrulayarak, 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiği belirtildi.



Japonya Bankası Nomura, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi gelişmekte olan ülke ekonomisinde kur krizinin yaşanma riskinin yüksek olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin enerji bakanları yarın, 1 Ocak 2023’ten itibaren 1 yıl süreyle doğalgazda tavan fiyatının uygulanması teklifiyle bir araya gelecek. Doğalgaz fiyatlarının sınırlanması fikri aylardır masada olsa da, henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Bugün Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere ve ABD öncü PMI verileri takip edilecek. Ayrıca ABD haftalık işsizlik maaşı bavuruları ile 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi tutanakları yayımlanacak.



USDTRY 18,616, EURTRY 19,222 ve GBPTRY 22,130 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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23/11/2022 09:35