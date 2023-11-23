Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (23 Kasım 2023)

Bugün Türk piyasalarının odak noktasında TCMB tarafından gerçekleştirilecek faiz toplantısı yer alıyor. Piyasaların konsensus beklentisi Kasım ayına ait politika faizinin 250 baz puan artırılarak %37.5 seviyesine yükseltilmesi yönünde. Bununla beraber yıl sonu faiz beklentisi ise %40 olarak karşımıza çıkmakta. Beklentilerin kaynağında ise geçen haftalarda yayımlanan Finansal İstikrar Raporu ardından TCMB Başkanı Erkan’ın Haziran ayında başlatılan güçlü parasal sıkılaşmanın enflasyonla mücadelede başarılı olunabilmesi için devam etmesinin elzem olduğu yönündeki açıklamalarında yatmakta. Beklentiler doğrultusunda gelecek faiz açıklaması Türk Lirası’ndaki mevcut durumun korunmasına ve bankacılık hisselerinin olumlu etkilenmesine imkan sağlayabilecekken , aksi bir durum ise TL’deki değer kayıplarının hızlanmasına yol açabilir. Veri açıklaması olarak dün gelen tüketici güven endeksi %1.1 artışla ard arda 3. Ay da yükselişe işaret ederek olumlu yöndeki ilerlemeyi teyit etti.

Küresel piyasaların takip ettiği bir konu olan İsrail Filistin gerginliğinde ise dün İsrail hükümeti’nin Katar aracılığıyla anlaştığı Hamas ile esir takası ve 4 günlük geçici ateşkes gerçekleşmedi. Yapılan açıklamalarda takasın ve dolayısı ile ateşkes’in Cuma gününe ertelendiği belirtildi.

Yurt dışı piyasalarda en önemli hareket ise petrol fiyatlarında gözlemlendi. OPEC üyeleri arasında arz konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve yapılacak toplantının 30 Kasım’a ötelenmesi petrol fiyatlarına sert hareketlilik olarak yansıdı. S.Arabistan’ın, diğer üyelerin yapması gereken kesintileri yapmadığına dair açıklaması ve Rusya’nın mevcut fiyat ve arz seviyelerinin makul olduğuna dair görüşü, grup içinde anlaşmazlık olarak nitelendirilerek kontratlarda sert satışa etki etti. Brent petrolün fiyatı gün içinde 78.90 seviyesine gerilese de gün sonunda toparlanarak günü 80.90 seviyesinden tamamlandı.

ABD’de piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, FOMC tutanakları ardından FED yetkililerinden gelen faiz indirimine karşı temkinli açıklamalarla birlikte bir önceki günü kırmızı tarafta tamamlasa da dün gelen veri açıklamalarıyla günü olumlu tarafta tamamlamayı başardı. Yoğun bir ABD veri takvimini geride bıraktığımız günde işsizlik başvurularının düşüş eğilimine devam ettiği ve dayanıklı mal siparişlerinin de geri çekildiğini gördük. Önümüzdeki dönemde izlenecek faiz politikasında açıklanacak verilerin büyük önem arz ettiğini düşünecek olursak, ekononminin soğuduğuna işaret eden bu veriler faiz indirimlerinin yaklaştığına işaret etmekte. Açıklanan verilere göre dayanıklı mal siparişleri Ekim ayında yıllık bazda %5.4 düşüşe işaret ederken, yeni işsizlik başvuruları 209bin olarak açıklandı. Diğer taraftan açıklanan Michigan Tüketici güven endeksi de 60.4 beklentiye kıyasla 61.3 seviyesinde açıklanarak olumlu tarafta yer alan veri açıklaması olarak karşımıza çıktı. Son günlerde hızlanan Dolar eneksindeki değer kaybı ise dün duraksamaya işaret etti. Ağustos’tan bu yana en düşük seviye olan 103.26 seviyesini göre Dolar endeksi dün hafif değer kazancı ile günü tamamlayarak günü 103.6 seviyelerinden tamamladı. Bugün Şükran günü dolayısı ile ABD piyasaları kapalı olacak.



Bugün Türkiye’de açıklanacak faiz kararı günün en önemli olayı olarak karşımıza çıkarken Avrupa’da ise açıklanacak öncü PMI verileri piyasaların takibinde olacak. Ayrıca Türkiye’de açıklanacak yabancıların hisse ve DIBS yatırım istatistikleri de bugünün önemli verileri arasında.



USDTRY 28,855, EURTRY 31,495 ve GBPTRY 36,11 seviyelerinde fiyatlanıyor.