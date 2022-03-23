Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Mart 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkililerinin 2022’nin ilk yatırımcı toplatısını Perşembe gün gerçekleştireceği açıklandı. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının TSİ 11:00’de yerli yatırmcılarla, ardından da yabancı yatırımcılarla gerçekleltirilmesi planlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte dün Türkiye’de gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Hollanda ile ticaret hacminin 11 milyar dolara ulaştığını ve yeni hedefin ilk etapta 15 milyar dolar, ardından ise 20 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ayrıca Erdoğan “AB'nin artık üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.” Ifadelerini kullandı. Hollanda Başbakanı Rutte ise, Türkiye’nin AB ve Nato için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti. Rute, Rusya Ukrayna krizi ile ilgili olarak da, Türkiyenin Rusya yaptırımlarına katılmasını istediklerini, ancak şu anki liderlik rolünden de memnun olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden yarın Avrupa ziyaretini gerçekleştirecek. Brüksel’de Nato ve AB ülkeleri liderleriyle görüşecek olan Biden’ın 25 Martta Polonya’ya ziyarette bulunması bekleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, toplantılarda Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımların bir sonraki aşamasının ve Rusya’ya karşı yeni yaptırımların da görüşüleceğini açıkladı.



St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in faiz artışlarında ve bilanço küçültme konusunda aceleci olması gerektiğini açıkladı. Bullard, “50 baz puanlık artış kesinlikle değerlendirilmeli” açıklamasını yaptı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise, "Ukrayna çevresinde belirsizliklere ve pandemi etrafındaki belirsizliklere sahip olsak da, ABD'de politikayı sıkılaştırmanın zamanı geldi. Enflasyon yeterince uzun süredir devam ediyor ve insanlar bunun ne kadar süreceğini merak etmeye başlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Yatırım bankası Goldman Sachs, Fed Başkanı Jerome Powell’in geçtiğimiz gün yaptığı “Fed gerekirse her seferinde 25 baz puandan fazla faiz artışı yapacaktır.” Açıklamasının ardından beklentilerinde değişikliğe gitti. Goldman Sachs’ın yeni beklentisi, Mayıs ve Haziran toplantılarında Fed’in 50’şer baz puan faiz artışı yapacağı yönünde oldu.

Rusya-Ukrayna arasında müzakereler sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy müzakerelerin zor ve tartışmalı sürdüğünü açıkladı. Kremlinden gelen açıklamalar ise gerginliğe yol açtı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Bugün Türkiye ve Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, İngiltere Tüfe ve Üfe verileri açıklanacak.

USDTRY 14,806 seviyelerinde fiyatlanırken, EURTRY 16,338 ve GBPTRY 19,661 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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23/03/2022 09:57