Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Mart 2023

ABD Merkez Bankası, yaşanan banka krizlerinin gölgesinde gerçekleşen son toplantısında, beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artışı ile politika faizini %4,75 - 5 aralığına çıkardı. Karar metninde son dönemde yaşanan banka iflaslarına atıfta bulunularak, ABD bankalarının sağlam bir görünümü olduğu, ancak gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği belirtildi.



Karar sonrası açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini, ancak %2’lik enflasyon hedefine yönelik taahhüdüne bağlı olduğunu açıkladı. Ayrıca Powell, bu toplantıda faiz artışlarına ara vermeyi düşündüklerini, ancak faiz artışının güçlü bir konsensüs ile destek gördüğünü söyledi. Powell, bu yıl faiz indirimi ön görmediklerini de belirtti.



FED yetkililerinin faiz patikasına ilişkin ön görülerinde ise, 2023 yıl sonu beklentisi %5,1 ile değişmedi. 2024 yılı tahmini %4,1’den %4,3’e yükseldi. Ayrıca FED’in 2023 büyüme beklentisi %0,5’ten %0,4’e çekilirken, 2024 büyüme tahminleri ise %1,6’dan %1,2’ye indirildi.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Senatosu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, ABD bankacılık sisteminin sağlam olduğuna yönelik ifadelerini tekrarlarken, tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmediklerini söyledi.



İngiltere’de enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Aylık bazda %0,6 beklentisine karşın tüketici enflasyonu %1,1 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış %10,4 oldu. Yıllık bazda Kasım ayından bu yana yavaşlayan TÜFE, tekrardan yukarı yönlü hareket etmiş oldu. Üretici fiyat endeksinde ise aylık bazda azalan enerji fiyatlarnının etkisiyle %0,1 gerileme görüldü. Yıllık ÜFE %12,7 oldu. İngiltere Merkez Bankası’nın artan enflasyon baskısı ile bugün gerçekleşecek toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor.

Bugün TCMB ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları takip edilecek. TCMB Şubat toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gitmiş ve politika faizini %8,50 seviyelerine çekmişti. Genel beklenti bugün bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Ancak gelecek bir indirim de büyük sürpriz olmayacaktır. Ayrıca, Türkiye ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi açıklanacak. ABD tarafında ise, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cari işlemler dengesi takip edilecek.



USDTRY 19,042, EURTRY 20,784 ve GBPTRY 23,510 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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23/03/2023 09:35