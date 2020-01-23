Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Ocak 2020

Piyasalarda ki gelişmelere baktığımızda dün ilk olarak Davos zirvesi’nde bulunan Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın açıklamaları takip edildi. Gelen açıklamalardan sonra TL tarafında toparlanma yaşandı. Murat Uysal tarafından yapılan açıklamalarda Ocak ayında ölçülü bir şekilde faiz indirdiklerini ve bundan sonraki kararlarda açıklanacak verilere göre hareket edeceklerini belirtti. Uysal ayrıca enflasyonda kademeli bir şekilde tek haneye ulaşabileceklerini ve para politikasındaki duruşu bununla uyumlu olarak şekillendireceklerini vurguladı

Yurt dışı tarafta ise bugün öncelikli olarak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın gün içerisinde gerçekleştireceği toplantı sonrası açıklayacağı faiz oranı kararında, piyasalar tarafından bir değişiklik beklenmemekte. Karar TSİ 15:45'te verilecek. Ardından AMB Lagarde başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyecek, Bu basın toplantısında bankanın negatif faizden vazgeçip vazgeçmeyeceği, enflasyona karşı bakış açısı gibi konulara dair yapacağı açıklamalar önemli olacaktır.

Brexit tarafına baktığımızda ise İngiltere'de parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini tamamladı.

Bu aşamada, Boris Johnson hükümetinin tasarıdan çıkardığı mülteci çocukların aile birleşimi hakkının korunması dahil 4 düzenlemenin yeniden metne dahil edilmesine karar verildi.

Tasarı, Kraliçe 2 Elizabeth'in onayının ardından yasalaşacak ve İngiltere 1973'te katıldığı AB'den 31 Ocak'ta ayrılmış olacak.

Varılan anlaşmaya göre, İngiltere AB'ye yaklaşık 30 milyar sterlin ödeyecek, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının haklarını garanti altına alacak ve İrlanda Denizi'nde bir gümrük noktası oluşturulacak.

İngiltere, 2020 sonuna kadar devam edecek geçiş süreci boyunca ise Brüksel'in kurallarına tabi olmayı sürdürecek.

Müzakerelerde ise ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar her konu ele alınacak. AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılmasını istiyor.

Ancak İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Eğer, bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9418 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9221 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5712 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7845 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9279 , EUR/TL kuru 6,5700, GBP/TL kuru ise 7,7792 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Tüketici Güveni açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Ham Petrol Stokları ve Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı takibimizde olacak.

23/01/2020 09:54