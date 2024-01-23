Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Ocak 2024

Veri takviminin hem Türkiye hem de gelişmiş ülkelerde oldukça sakin olduğu günde piyasalar da sakin bir günü geride bıraktı. Türk lirasının günden güne yaşadığı değer kaybı hafif de olsa dün de kendini gösterdi. USDTRY ve EURTRY yaklaşık %0.1 seviyesinde yükseliş yaşarken GBPTRY’de %0.25 üzeri bir yükseliş gözlemkendi. Bu sabah açılışta USDTRY 30.2650, EURTRY 33.022 ve GBPTRY 38.535 seviyelerinde fiyatlanıyor. Öte yandan küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan artışa paralel BIST100 de dün günü hafif alıcılı, 8,000 seviyesinin üzerinde kapamayı başardı.

Haftanın Türkiye açısından en önemli gündem maddesi Perşembe günü gerçekleştirilecek para politikası kurulu olarak karşımıza çıkıyor. Bloomberg HT’nin yaptığı anket sonuçlarına göre bu toplantıdan politika faizinde 250baz puanlık bir artış beklentisi söz konusu. Öte yandan bu anket döneminde 22 kurum, 2024 yıl sonuna dair faiz tahminlerini de paylaştı. Buna göre, piyasanın 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesinde oldu. Ayrıca, 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 iken, en düşük beklenti yüzde 30 seviyesinde oldu.

Türk lirası lehine olabilecek bir haber Goldman Sachs Group global işlem stratejistleri başkanı Joshua Schiffrin’in yaptığı açıklama başlığı altında karşımıza çıktı. Schiffrin yatırımcılara Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardaki fırsatları izlemelerini tavsiye ederken riskli varlıkların bu yıl genel olarak kazanç getireceğini sözlerine ekledi.

Diğer taraftan İsviçre’nin Davos şehrinde devam eden Dünya ekonomik Forumun’da EBRD Başkan yardımcısı Jürgen Rigterink ile Türkiye ile ilişkiler hakkında bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportajda Rigterink Türkiye’ye 2023 yılında 2.5 milyar EUR’yu aşan bir yatırım yapıldığını ve 2024 yılında da ayni düzeyde yatırımların devam etmesini beklediğini belirtti. Özel sektör odağı açısından Türkiye’nin çok önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Rigterink yeşil finansman alanındaki projelerin Türkiye’de gerçekleştirilmesinin onlar için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Yurt dışındaki gelişmelere bakıldığında son günlerde ABD’de açıklanan veriler enflasyonun yavaşladığına dair işaretleri beraberinde getirmesiyle birlikte,FED yetkililerinin temkinli açıklamalarına rağmen hisse senedi piyasalarının ard arda günü yükselişle tamamladığını görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında dolar endeksinin %0.18 oranında gerileme yaşayarak 102.94 seviyelerine gerilediğini gözlemledik.

Son olarak Kızıldeniz’deki gerginlik ABD ve İngiltere güçlerinin Husilerin Kızıldeniz’deki ticari gemilere saldırılarını önlemek adına sekiz Husi hedefine yönelik yeni bir atak başlatmasıyla tırmanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle Orta Doğu’daki gerilim artarken petrol arzına dair endişelerle brent petrolün varil fiyatı Pazartesi günü %2’yaklaşan bir yükselişle 80 dolar seviyesine tırmandı.

Bugün yurt dışında takip edilecek tek önemli veri olarak Avrupa bölgesi tüketici güveni karşımıza çıkmakta. Haftanın geriye kalanında ise TCMB ve ECB faiz kararı, ABD 4Ç büyüme ve Kişisel tüketim endeksi, Batılı majör ekonomilerin imalat-hizmet PMI verileri öne çıkıyor.

