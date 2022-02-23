Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Şubat 2022

Piyasaların ana odağında Rusya-Ukrayna krizi yer almaya devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün çevrimiçi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine - Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıması ile ilgili, "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin telefon görüşmesi yaptıkları açıklandı. Zelenskiy görüşmeye ilişkin "Rusya'nın provokatif kararı karşısında Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için şükranlarımı ilettim" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Biden Rusya’ya karşı alınan ilk yaptırım kararlarını açıkladı. “2 finans kurumuna, Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası'na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık, Rusya batıdan finansman alamayacak.” Açıklamasını yaptı. Yaptırımların artacağını söyleyen Biden, ayrıca bazı yüksek varlıklı Rus ailelere de yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmek için prensipte anlaştıkları açıklanmıştı. Son gelişmelerden sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna işgalinin başlangıcı olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve yapılmasının şu anda gündemlerinde olmadığını bildirdi.

Almanya'nın enerji dağıtım ağı denetim, gözetim kurumu, Gazprom öncülüğünde inşa edilen ve Rus doğal gazının Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya getirecek olan Kuzey Akım 2 boru hattına lisans verilemeyeceğini bildirdi. 2022 yılında hizmete girmesi beklenen hat, Bin 200 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 11 milyar dolara mal oldu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bu yaptırıma ilişkin "Avrupa'nın doğalgaza 2.000 Euro ödeyeceği bir dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını ve Rusya devletinin Avrupa'da finans elde etmesini engellemeye çalışacaklarını açıkladı.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, Ukrayna sınırında doğrudan bir çatışmanın gerçekleşmesi ve Batılı devletlerin Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlaması durumunda, ABD borsalarının mevcut seviyelerinden %6 daha düşebileceği görüşünü iletti. En kötü senaryoda ise ABD, Avrupa ve Japonya borsalarının %10’a yakın kayıplar verebileceği tahmininde bulundu.

Jeopolitik riskler ile dün 13,800 seviyelerinin üzerine çıkan USDTRY anlık olarak piyasada 13,788 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,619 ve GBPTRY 18,741 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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23/02/2022 09:42