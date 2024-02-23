Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Şubat 2024

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararında sürpriz yapmayarak politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa uzmanları TC Merkez Bankası’nı şahin bulurken enflasyon görünümünde bozulma olması halinde sıkılaşma mesajının verilmiş olmasını önemli buluyor.

faiz kararı sonrası Borsa İstanbul’da ilk başta düşüş yaşanırken daha sonra tekrar pozitif bir kapanış yapmayı başardı. Faiz kararı öncesi 31 liranın üzerinde seyreden Dolar/ TL’nin ise karar sonrası bir miktar geri çekildiği görüldü. kurul metninde enflasyon ve sıkılaşmaya yönelik mesajlar öne çıktı. Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükseldiği ve manşet enflasyonun sınırlı bir artış kaydettiği aktarılan duyuruda, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 16 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalışla 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Şubat'ta 86 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 719 milyon dolar düşüşle 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı.

Fed’in üç yetkilisinden faiz indirimlerinin bu yıl başlamasının muhtemel olduğu ancak bu konuda sabırlı olunması gerektiği mesajı geldi. Fed yetkilileri faiz indiriminde temkinli açıklamalara devam ederken piyasada teknoloji iyimserliği devam etti.

Asya hisse senetleri, ABD’den Avrupa ve Japonya’ya kadar piyasaların tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı hisse senetlerindeki küresel rallinin etkisiyle bu sabaha da artıda başladı.

Dolar/ Türk Lirası 31.083, Euro/ Türk Lirası 33.685, STG / Türk Lirası 39.407 seviyelerinde fiyatlanıyor.