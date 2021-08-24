Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ağustos 2021

Haftanın ilk gününde Türk Lirası Amerikan Dolarına karşı %0,5 değer kazanarak günü tamamlarken yurt içinde takip edilen verilere bakıldığında ise tüketici güven endeksinin Ağustos’ta bir önceki aya göre azalarak 78,2’ye gerilediğini gördük. Olumlu tarafta yer alan diğer bir veri açıklaması ise Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısı oldu. Buna göre Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden tursit sayısı 4.3 milyon ile geçen yılın ayni ayına göre %367 artış kaydetmiş oldu. Haber akışına yansıyan başlıklar arasında Cumhurbakanı Fuat Oktay’ın Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı yayımlamayı planladıkları yer alırken, yaptığı açıklamalarda aldıkları tedbirlerle hem cari açık hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngördüklerini ifade etti. Öte yandan, Afganistan konusu ile ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistanda yaşanan gelişmeler ve düzensiz göç ile ilgili uluslararası alanda yoğun diplomasi yürüttüklerini belirtti. Son dönemde diğer ülkelerle olumlu bir diyalog içinde bulunan Türkiye’nin 381 seviyesine gerileyen CDS’i de Türk lirası için olumlu bir haber olarak karşımıza çıkmakta.

Dün Avrupa’dan gelen PMI verilerine bakıldığında, İmalat PMI 61,5 olarak kaydedilirken Hizmet PMI ise 59.7 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’nın lokomotif ülkesi olarak nitelendirilen Almanya’da ise İmalat PMI 62,7 seviyesine doğru yavaşlama gösterirken, hizmet sektöründe ise 61,5 endeks değeri ile hafif gerileme görüldü. Gerçekleşen rakamlar arz kıtlığı nedeniyle endüstride karşılaşılan zorlukların imalat sektörü büyümesinde ivme kaybına neden olduğunu gözler önüne sererken, hizmet sektöründeki büyüme ise aşılama ve açılmalardan gelen destekle göreceli olarak hız artırmış olarak karşımıza çıkmakta. ABD tarafına baktığımızda ise Avrupa’da Hizmet sektöründeki olumlu gidişatın aksine Hizmet PMI’ın 59.5 beklentiye karşılık 55.2, İmalat PMI’ın ise 62.5 beklentiye karşılık 61.2 seviyesinde gelerek her iki açıdan da yavaşlamaya işaret ettiğini gördük. Buna rağmen açıklanan bir diğer veri olan mevcut konut satışları ise geçen aya göre artış göstererek %2 oranında gerçekleşti. Verilere ilaveten Cuma günü FED başkanlarından Kaplan’ın delta varyantının etkisinin devam etmesi durumunda kararını gözden geçirebileceği yönündeki açıklamasıyla güçlenen varlık alım programının ötelenme ihtimali Dolar endeksi’nin yükselişini durdurmayı başardı. %0,55 seviyesinde gerileme kaydeden Dolar endeksi, Amerikan Doalrının EUR karşısında %0,41 ve GBP karşısında %0,76 oranında değer kaybetmesine sebep oldu. Dolar endeksindeki kayıplara paralel olarak Altın yukarı yönlü hareket gerçekleştirirken petrol fiyatları da genel toparlanmanmadan faydalanarak %5,25 seviyesinde yükselişle günü tamamladı.

Kur tarafına baktığımızda, haftanın son gününe 8.49 seviyelerinden başlayan USDTRY kuru günü 8.4270 seviyesinden tamamladı. EURTRY kuru 9.902 GBPTRY kuru ise 11.565 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise USDTRY 8.4350, EURTRY 9.903 , GBPTRY ise 11.585 seviyelerinde işlem görmekte.

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24/08/2021 09:22