Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ağustos 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici eğilim anketi sonuçlarıyla hesaplanan tüketici güven endeksi Ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Temmuz ayında 68 olan tüketici güven endeksi Ağustos ayında 72,2 olarak açıklandı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz ayında 46,4 iken, Ağustos ayında 53,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise Temmuz ayında 67,2 iken, Ağustos’ta 72,2'ye çıktı. 0 ile 200 arasında değerleme yapılan endekste, 100 puan altı tüketici güveninde kötümser havayı, 100 puan üstü ise iyimser havaya işaret ediyor.

Geçtiğimiz gün açıklanan ABD imalat ve hizmet PMI verilerinde gerileme görüldü. Büyük şirketlerin satın alma yöneticileri arasında yapıla anketler sonucu ortaya çıkan satın alma yöneticileri endeksine göre, imalat sanayi PMI, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 51,3 değerine düştü. ABD hizmet sektörü PMI ise Ağustos'ta geçen aya göre 3,2 puan azalarak 44,1'e indi. 50 puanın altında kalan veriler daralmaya işaret ederken, S&P Global Kıdemli Ekonomisti Siân Jones, faiz oranlarındaki artış ve enflasyonist baskılarla talep koşullarının zayıfladığını belirtti.



Beyaz Saray ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2022 yılı için %3,8’den %1,4’e düşürdü. ABD ekonomisinin gelecek yıl %1,8 ve 2024'te %2 büyüyeceği tahmin edildi. Enflasyon tahmini ise bu yıl için %6,6, gelecek yıl için %2,8 ve 2024 için %2,3 olarak açıklandı.



Avrupa’da açıklanan PMI verileri de daralmaya işaret etti. İngiltere imalat PMI 52,1’den 46’ya sert düşüş gösterirken, Almanya’da imalat PMI 49,3’den 49,8’e çıktı. Ancak Almanya bileşik PMI 48,1’den 47,6’ya geriledi. Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Robin Brooks, açıklanan veriler ışığında yaptığı değerlendirmede, “Euro Bölgesi derin bir resesyona giriyor.” İfadelerini kullandı.

USDTRY 18,123, EURTRY 18,034 ve GBPTRY 21,413 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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24/08/2022 09:25